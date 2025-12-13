經部AI、永續雙軸 助農漁牧升級

經濟部產業技術司於彰化福興穀倉舉辦「科技農工成果展」。

經濟部產業技術司十三、十四日於彰化福興穀倉舉辦「科技農工在地循環交流座談會」與「智慧農業永續循環科技論壇」成果展，展出三十四項智慧農工科技成果。民眾在「未來農場」嘉年華中實際體驗AI如何協助農牧業轉型，包括用AI聲紋「聽懂乳牛心情」的聲紋辨識技術、牧場版「清糞機器人」降低乳牛蹄病率，以及透過超音波萃取讓紅龍果格外品華麗轉身成高值化營養品。這些技術不僅展現臺灣農業智慧化的實力，也為中臺灣帶來全新的永續發展契機。

經濟部產業技術司司長郭肇中昨（十三）日表示，產業技術司正運用這項基礎，協助農漁牧產業邁向AI化與淨零永續轉型。透過與農業部合作，將AI、大數據與邊緣運算實際導入產業場域，協助業者提升效率、降低人力成本，同時推動平價高效的國產智慧農機設備，加速農業智慧化落地。

工研院協理李宗銘說明，工研院從智慧餵食、智慧巡檢到減碳循環應用，提供前瞻整合解決方案。國產系統除提升效率，也因維修方便與成本合理，更能降低農民導入智慧農業的門檻。包含可減少百分之三十至五十人力的「清糞機器人」、大幅縮短作業時間的「無人噴藥機器人」、以及運用超音波提升紅龍果格外品價值的技術，都展現國產智慧機具與農業科技的發展能量。