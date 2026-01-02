經銷商爆料華碩退出手機市場？ 華碩回應：今年不出新機

外傳華碩有意退出手機市場。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕2026年一開春，經銷商爆料華碩(2357)在新的一年即將退出手機市場，華碩ZenFone與ROG Phone可能成為絕響！華碩自2003年投入手機市場，ZenFone曾以高性價比贏得不少好評，並在東南亞市場取得不錯成績，但因中國品牌手機崛起，市場競爭異常激烈，華碩手機業務面臨巨大挑戰，2018年華碩手機事業全年大賠120.7億元，華碩仍不放棄手機，近年全力轉進高階ZenFone系列與電競手機ROG Phone 系列。

針對退出手機市場一事，華碩回應，手機的營運、產品維護、升級和保固都會持續進行，惟2026年暫無推出新機種的計畫，華碩手機事業單位營運維持不變，對於所有華碩手機用戶，將持續提供完整的售後服務。保修條款與軟體更新均不受影響。

近年智慧型手機市場已飽和，形成大者恆大的狀況，過去在智慧型手機爆發的年代，NB大廠華碩(2357)、宏碁(2353)皆搶進，但成效不佳，手機業務成為賠錢貨，虧損連連，宏碁斷臂求生，在2016年就全面淡出手機市場，直到2024年採用品牌授權方式，攜手印度Indkal重返智慧手機市場，但合作僅限於印度市場，並以中低階手機為主。

華碩跨入手機市場已逾22年，手機營收佔比相當低，雖長期處於虧損狀況，但華碩仍持續發展手機業務，還曾找來韓國巨星孔劉代言，轟動一時。

