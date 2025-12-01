經長再與七大公協會交流 能源、投資成焦點

▲許舒博（圖左）表示，他相當肯定經濟部每3個月與工商團體開會作法，認為先前所提出的方案都有一定進展；吳東亮（圖右）也說，也感謝經濟部團隊效率，上一次的問題都有充分的回答之外，今天所屬於經濟部範圍的提問，龔明鑫都有回答。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 經濟部長龔明鑫9月甫上任，當天就安排與七大公協會進行交流，當時也承諾每3個月開一次會。今（1）日是經濟部與工商團體第2次碰面，工商協進會理事長吳東亮及全國商業總會理事長許舒博等工商團體代表認為，9月與經濟部提出問題部分已有改善措施，而這次持續針對能源及台商海外投資提出建言。



許舒博表示，他相當肯定經濟部每3個月與工商團體開會作法，認為先前所提出的方案都有一定進展。吳東亮也說，也感謝經濟部團隊效率，上一次的問題都有充分的回答之外，今天所屬於經濟部範圍的提問，龔明鑫都有回答。



對於今天所提出問題，吳東亮表示，今天提出幾點，首先是能源，轉述龔明鑫說能源的選擇方向有點改變，包括核二廠、核三廠已在評估重啟。他強調，要盡快重啟核電，希望時間可以縮短，因為「算力即國力，電力就是算力」。



其次，吳東亮也說，針對海外投資部分，他也呼籲台灣與美國針對減免雙重課稅已有共識，目前美國眾議院已通過，但參議院還有點卡，希望可以加速。



而台灣區電機電子工業同業公會也提到要到各國設置科學園區，呼籲台灣金融業也可以納入其中，不只是民間銀行，包括政府的海外信保、中國輸出入銀行都可以綁在一起，協助廠商出海打「國際盃」。



許舒博則建議台美對等關稅可以盡快確立下來，更提到如今無薪假已經攀升至9153人，對於很多產業都是很大衝擊，不管是20%或者15%，我們都樂觀其成，至於疊加關稅則是重大打擊，希望可以排除。



針對產業界呼籲，龔明鑫回覆，上次產業界很關心人力、電力問題。針對能源，核二廠、核三廠已經開始自主安全檢查，也感謝勞動部針對外籍移工及中階技術人力引進有一定的鬆綁，相信對產業界有明顯的幫助。



而這次大家關心的能源，他表示，產業界有提出可以在公有場所，如高速公路、高鐵設置光電板，「我們想技術上如果可行的話，我們就來做一些推動。」



另外，海外投資部份，電電公會、工總都有意願到海外設廠，經濟部先前已有在各國設立貿易投資中心，可以隨時提供行政協助。近期也提出，工商團體協助海外參展，近期也有取得諸多成效，如台灣去德國漢諾威歐洲國際工具機展（EMO Hannover 2025）爭取到至少2000萬美元的訂單。

對於廠商目前到海外部局，他提到，電電公會評估到墨西哥、波蘭、美國及印度設廠，中華民國工業總會則是對菲律賓感興趣。

