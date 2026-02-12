經長指示赴美國找稀土 地礦中心鎖定這3州最快今年第3季出發「找礦」

經濟部地礦中心主任徐銘宏表示，最快今年第3季赴美國加州、懷俄明州、德州考察稀土礦源。吳馥馨攝



經濟部長龔明鑫昨日表示，為達到2030年稀土關鍵礦物半數國產化的目標，將派經濟部地礦中心赴美國考察礦源。地礦中心主任徐銘宏今（12）日表示，雖然「機票還沒買」，但已預計最快今年第3季赴美國加州、德州、懷俄明州考察當地礦源。

徐銘宏今天率領相關官員主持，「感性與知性的賞析之旅-北北基生活圈地質景點漫遊小冊發布」記者會；媒體也關切經濟部長交派赴美國考察稀土礦源的進度。

徐銘宏表示，為了因應未來產業需求，考察稀土礦源是地礦中心責任，因而將派員赴美考查礦源條件能否符合國內產業需求；目前已先在蒐集資訊及背景中。

徐銘宏表示，若以2024年全球關鍵礦物，即稀土開採量約39萬噸來看；其中，中國稀土就達到27萬噸，其餘非紅供應鏈中，美國約有4.2萬噸、緬甸3.1萬噸、澳洲1.6萬噸、加拿大5,000噸。

徐銘宏表示，根據部長所言，我國盼能多元礦源，不集中在特定某些國家，而美國的礦源、技術及技轉量能已經成熟；事實上，經濟部原先也已盤點過澳洲、加拿大。

至於美國礦源雖有4.2萬噸，但若按2024年分析看，稀土元素約17種當中，美國的量能仍集中在輕稀土，而國內產業需求偏近於重稀土，因而部長龔明鑫才指示，盼地礦中心再派員赴美國了解，美國具體有哪些礦山符合國內產業需求。「機票還沒買，但已規劃必要行程」徐銘宏說。

經濟地礦中心主任徐銘宏說明礦業生命周期。吳馥馨攝

徐銘宏並以礦業生命周期來評估稀土礦源開發，分別要經過「探礦」（地質調查、鑽探取樣及礦床資源確認），「規劃評估」（初步許可申請，礦山規模與加工法確認，資金成本估算），「開發建設」（最終投資決策、最終可行性、融資、基礎工程，和工廠建設等），最後才是「採礦營運」，以及「稀土分離精煉」等。

徐銘宏說，為了探取稀土礦源，要先了解礦脈、礦樣，但國際上很多礦山都還在「規劃評估」階段，很多國家都在「探礦」、「規劃評估」、「開發建設」，還沒到「採礦營運」，因而地礦中心仍要努力搜集資訊。

針對美國礦源，徐銘宏也舉例，雖然美國加州的Mountain Pass已經開始量產，但該礦的稀土元素以輕稀土，和國內規劃的產業需求仍有一段距離；因而地礦中心將繼續赴德州、懷俄明州進行調查。

至於「輕稀土」與「重稀土」的差別在於礦山的稀土品位（Rare Earth Grade），也就是稀土含量百分比，這是決定礦床經濟價值與開採成本的關鍵指標；高品位礦源意味著有更低的開採和選礦成本。

官員說明，重稀土非常稀少，占礦山比重可能只有0.01%到0.1%。假若需要50公噸稀土，稀土品味只有3%，那至少要找到1,500公噸土壤，才能提煉到需求的重稀土，精煉方式非常困難。

稀土廣泛用於高科技貨品，但能用在半導體、國防等產業仍有一些區別，重稀土通常具有耐高溫特性，大多用在更高科技的產品；輕稀土多用在農業、冶金。

徐銘宏也坦言，國際上很多稀土礦源，例如澳洲礦山已被其他國家先掌握。因此，如何將非紅產業鏈的台美澳日集結合作，都是努力目標。

