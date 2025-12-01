經長曝台美談判最新進度 龔明鑫：有信心稅率調降且不疊加

【記者許麗珍／台北報導】多位立委關切台美關稅談判進入最後階段，經濟部長龔明鑫今表示台美關稅調降至20%以下且不疊加，皆有信心達成，並在「台灣模式」下，為赴美企業爭取最優惠待遇條件。

立院經委會今邀請國發會、經濟部、外交部等部會「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行專案報告。多位立委關切台美關稅談判的最新進度。

民進黨立委林岱樺提出，過去投資台灣三大方案後台商回流，增加2.5兆元投資、8萬個工作機會，但媒體報導台灣將投資4000億美元（約新台幣12.5兆元），產業可能往美國遷移將產生的衝擊。

立委陳超明則表示，台積電前資深副總羅唯仁被控竊取2奈米先進製程資料，「帶槍投靠」台積電競爭對手、美商英特爾，經濟部對此事消極應對，沒有太多作為，「跟美國相關的事件，經濟部就這麼縱容，對方整碗都被拿走，還說我們在打世界杯」，他要求經濟部應該好壞都要察看，不要賠了夫人又折兵，政治是很現實的事。

龔明鑫強調，不會排擠到國內投資，先進技術也會留在台灣，且在「台灣模式」下，台美行政團隊雙向溝通，對赴美企業爭取更有利的投資條件，企業貼近客戶又可賺到錢，產業得以往前進。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮則表示，美方從一開始就肯定台灣務實與積極態度，談判是正向發展，4000億美元的投資是揣測，沒有黑箱作業，更不是財政支出，而是企業自主投資。

