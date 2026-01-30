經長華府智庫開講 談台灣角色

經濟部長龔明鑫在華府智庫大西洋理事會主任Markus Garlauskas（右一）主持下，與國際貿易委員會（NFTC）副總裁Jeannette Chu（左二）以及美國航太工業協會（AIA）副總裁Dak Hardwick（左一）與談。

▲經濟部長龔明鑫在華府智庫大西洋理事會主任Markus Garlauskas（右一）主持下，與國際貿易委員會（NFTC）副總裁Jeannette Chu（左二）以及美國航太工業協會（AIA）副總裁Dak Hardwick（左一）與談。

經濟部長龔明鑫日昨應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，闡述台灣在全球供應鏈的關鍵角色，對談順利、場面熱絡。龔部長強調，未來最重要的「AI爆發性成長」及「打造非紅供應鏈」等兩大議題，台灣都將是不可或缺的重要角色，希望台美攜手合作對世界做出更大貢獻。會後龔部長另並與美國重要商會、產業協會、科技企業、華府智庫及貿易專家等舉行閉門座談，針對如何深化台美經貿夥伴關係進行交流。

廣告 廣告

華府知名智庫大西洋理事會（Atlantic Council）以「台灣在全球供應鏈的關鍵角色及美台夥伴關係」（Taiwan’s role in global supply chains and the future of US-Taiwan ties）為題邀請龔部長發表專題演講，並接受訪談。

龔部長表示，過去十年發生許多影響全球經濟的重大發展，諸如美中貿易戰、新冠疫情及川普關稅政策等，台灣均展現強大韌性，並逐漸從過去依賴中國市場轉為布局全球。台灣並憑藉在全球晶圓代工與IC封測市場的實力，與美國IC設計公司形成緊密的技術互補與分工。

龔部長並強調在此過程中，台美經貿夥伴關係持續增長：從二○二○年至二○二四年，台灣對美投資年均增長率達卅六%，目前台灣廠商在美國已形成跨州的半導體與資通訊產業聚落，涵蓋加州、亞利桑那州及德州等地。近期雙方簽署台美投資合作備忘錄（MOU）及舉行台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），奠定雙方政府合作的新里程碑。展望未來，在「非紅供應鏈」的趨勢發展下，台美在次世代通訊、低軌衛星、無人機、關鍵礦物及生物科技等重要供應鏈領域將全面合作。

龔部長於同日並與美國半導體產業協會（SIA）、全國國際貿易委員會（NFTC）、美光、台積電、西屋電氣等近二十家華府重要商會、產業協會及科技企業代表舉行閉門會談。與會代表推崇台灣在對等關稅談判取得優越成果，將使讓台灣和日、韓等國在美國市場公平競爭，為深化台美經貿關係奠定良好基礎。

龔部長此行亦拜會重要的美國聯邦參議員，說明台美簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA）對促進雙方企業投資之重要性，盼美國會持續支持，並籲請儘速完成立法。此外，龔部長另與美國重要公協會及企業代表，以及智庫專家學者座談，針對如何在持續變動的國際局勢下，促進台美經貿關係，以落實「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」的經濟戰略。