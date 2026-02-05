【經長記者會】魏哲家曝熊本2廠將跳升3奈米 龔明鑫：多數先進製程留台「海外占比實在很小」

經濟部長龔明鑫保證，台灣半導體先進製程產能一定很可觀 。廖瑞祥攝



台積電董事長魏哲家今（5）日上午在東京與日本首相高市早苗會談，傳達台積電有意將興建中的熊本二廠改為生產3奈米晶片。外界因此再次憂心台灣產業「空洞化」。對此，經濟部長龔明鑫回應表示，相對於多數先進製程仍留在台灣，即便日本增加1座先進製程廠，占比實在很小，海外先進製程占比差不了1或2個百分點。

至於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）3日又再演說中提到，全球晶片生產過度集中台灣，美國目標是在2028年取得4成先進半導體製造市占率。對此，龔明鑫回應表示，「怎麼算我也算不出來」。

龔明鑫今天率領經濟部所屬官員、國營事業董事長召開年度記者會。針對台積電再次宣布海外先進製程計畫，外界擔憂，台灣先進半導體技術先移美國，如今又移日本，增加境外投資勢將排擠國內投資，恐造成國內產業空洞化。

打包票 台積將來在台灣產能一定很可觀

對此，龔明鑫斬釘截鐵表示，「台灣當然不會空洞化」，台積電對台灣投資沒有減少，仍持續增加中，包括蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳都在追著台積電的產能跑；台積電也持續尋覓合適土地建廠開發，「你放心好了，台灣將來的產能一定非常可觀」。

龔明鑫表示，台積電的海外投資都是為了當地客戶需求而去的，過去熊本1廠是為了滿足車廠對晶片的需求，如今市場需求最大的是AI伺服器，因此才將興建中的熊本廠改為3奈米；投資計畫轉變都是為了因應客戶需求轉變。

龔明鑫重申，台積電「最先進的技術、最大的產量、甚至最賺錢的廠」都還是留在台灣；海外先進製程占比還是很少。

回應美國「4成說」 我怎麼算也算不出來

日前，台美對等關稅談判底定時，龔明鑫曾表示，台灣半導體赴美投資後，5奈米以下先進半導體製程到了2030年將有85%留在台灣生產，移往美國的是15%；到了2036年，這項比重將變成台灣生產80%，20%在美國生產。

如今日本熊本廠更動為3奈米計畫，媒體追問，先進製程在國內外占比是否因此產生變化？對此，龔明鑫表示，熊本廠增加一座3奈米廠，占比實在很小，差不了1或2個百分點。

針對美國商務部長總在公開場合表示，2028年有4成的半導體先進製程將會移回美國。龔明鑫表示，美國2廠要到2027年才蓋好，美國3廠才要開始蓋時，2028年就要結束了，「2028年要4成，怎麼算我也算不出來」。

至於台積電去年已宣布對美加碼投資1000億美元，以及今天再表示，日本熊本廠改為3奈米的投資案，龔明鑫表示，2案都尚未送到經濟部投審司；待業者送件，經濟部會從國家安全等整體角度進行審查。

海外先進製程一定落後台灣

業者相繼宣布半導體海外先進製程投資案，經濟部在關鍵技術輸出審查時，是否會明確要求業者要落後一世代（N-1），甚至加嚴為落後二世代（N-2）？經濟部如何確保國內外技術世代差異。

對此，龔明鑫說明，所謂N-1、N-2的技術輸出審查標準，當初設計規範是針對台商赴中國投資；至於其他國家，在技術面本就與台灣存有技術落差。實際營運都是最先進製程在台灣研發、在台灣試量產，試量產成功後才有可能將技術運用到海外。

龔明鑫再以剛宣布的熊本二廠3奈米為例，如今台灣2奈米都已成功量產了，實務運作上本已有落差，不必另訂法規，一定會做到「台灣優先，先立足台灣，才會布局全球。」

