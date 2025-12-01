經長鬆口 核三最快2028年重啟

經濟部長龔明鑫1日鬆口，核三廠最快可望在2028年重啟。（本報資料照片）

經濟部長龔明鑫1日邀請七大工商團體進行座談，工商協會理事長吳東亮在會中表達，既然核二、核三進行自主安全檢查，建議加快腳步推動，以因應AI用電需求。龔明鑫會後受訪時鬆口，若核安會審查順利，核三廠最快可望在2028年重啟。

經濟部11月28日核定核二、三進入重啟程序，台電預計在明年3月向核安會提出在運轉計畫，核三廠需經過國外專業技術機構的同儕審查，並有原廠協助，時程約1.5至2年，核二廠反應爐內還有燃料棒，需等乾貯設施興建完畢再取出，因此自主安檢的時程將比核三廠更久。

龔明鑫1日上午出席立法院經委會被問到核電議題，但僅以尊重核安會審查回應，而國際的核能監管機關審查大多需1.5年，如果設備的維護狀況不好，審查時間可能會拉長到5、6年甚至更久。

在與產業工協會進行第2場交流後，龔明鑫表示，很多工協會反應核電問題，希望政府可以提供穩定電力；他解釋，核安會的審查時程長短，關鍵在於台電的自主安全檢查是否扎實徹底，如果執行確實，核安會的檢查就會更簡便，反之審查的時間就會更久，順利的話最快2028年可望重啟。

工商協進會理事長吳東亮表示，工商業界普遍期待政府盡快重啟核電，因為AI時代「算力即國力，電力即算力」。他在會中也特別向政府拜託，希望重啟時間可以加速推進。