經長龔明鑫用8個字說明台美關稅後發先至、不輸日韓

台美對等關稅談判宣布底定，經濟部長龔明鑫今（16）日以「撥雲見日、破繭而出」8個字來形容他此刻心情，並表示台美之間本無自由貿易協定（FTA），關稅一直處於弱勢，藉由本次談判底定，原本關稅弱勢反而與日、韓持平，獲得比過去更好的優勢。

行政院副院長鄭麗君在華府記者會上表示，台灣將以企業自主投資2,500億美元、政府信保2,500億美元，換得對等關稅降為15%，且不疊加；另，232條款也已經取得美方最惠國待遇承諾。

龔明鑫今早受訪表示，今天早上他4點起來看到談判結果，心情就是「撥雲見日、破繭而出」，認為我方談得不錯，工具機公會理事長陳伯佳也傳簡訊向他表示感謝。台股也有很大反應，相信投資人、企業界朋友都對關稅結果表示肯定。

龔明鑫以工具機為例，過去台美沒有FTA，台灣輸美工具機關稅40%，但台日有貿易協定，工具機輸美享零關稅。如今藉由關稅協定，大家關稅都拉平為15%，與日韓立足相同起點，台灣反而獲得比過去相對好的優勢。就如陳伯佳向他豪氣表示，「立足點一樣，我們就不怕」。

另外，台灣輸美ICT貨品，本來是零關稅，但因美國啟動232調查，關稅稅率成變數，今次談判也已底定下來，未來將獲得美方最惠國待遇，目前看來將是被豁免享零關稅。

龔明鑫表示，這代表本次談判，不論傳產或高科技產業，已從過去心情有點複雜、有點浮動，如今談判結果篤定後，心情也底定下來。

至於鄭麗君也透露，針對市場准入部分，將有約1,000多項貨品將調整關稅，待與美國貿易代表署（USTR）簽署協定後，再完整向外界報告。是否代表美規車進口台灣降為零關稅？對此，龔明鑫也表示，涉及商品暫不透露，但後續會陸續公布，上半年就會出爐。

