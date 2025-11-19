經長龔明鑫見過羅唯仁 坦言：當初印象好.現在意料之外

台北市 / 綜合報導

前台積電資深副總羅唯仁，疑似帶走台積電2奈米製程相關資料，消息一出引發產業界議論。經濟部長龔明鑫，在立法院接受質詢，被問到羅唯仁的人品如何，他坦言聽到這消息相當意外。如今各界就怕台積電的機密外流，不過和碩董事長童子賢認為，一位人才帶走資料的的影響有限，如果整個團隊帶走資料離開，那更需要擔心。

經濟部長龔明鑫VS.立委(國)張嘉郡說：「你認識這個羅唯仁嗎，有見過面，你認為這個人的人品如何，你客觀判斷，當初覺得還不錯，當初覺得還不錯，現在是不是覺得判斷錯誤，有點意料之外。」面對台積電老臣羅唯仁，疑似帶走台積電2奈米製程的相關資料，曾與他有過互動的經濟部長龔明鑫，在立法院備詢直言相當意外，而羅唯仁9月才剛榮任工研院院士，這頭銜是否因為涉嫌竊取機密而被拔除。

經濟部長龔明鑫VS.立委(國)王鴻薇說：「請問一下這個時候，我們要不要考慮，暫停或者撤銷他的工研院院士身分，我們再來跟工研院討論一下，委員提到我們就來考慮。」龔明鑫強調國安法屬於公訴罪，目前案件都在調查當中，不過對產業界來說，就怕台積電的機密遭到竊取，導致護國神山的地位不保，對此和碩董事長童子賢這麼看。

和碩董事長童子賢說：「每一個公司有自己不同的配方跟參數，如果你的製程跟整個流程，跟台積電不一樣的話，你參考台積電的參數，未必有辦法直接使用。」童子賢認為一位人才帶走重要資料，不至於對台積電造成太嚴重的影響，但如果是整個團隊離開就得特別擔心，全球半導體龍頭台積電，如何解決這起危機，各界都在看。

