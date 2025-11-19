經長龔明鑫：AI發展方興未艾 不太像泡沫化

經濟部長龔明鑫今天表示，AI發展方興未艾，不太像泡沫化。資料照，李政龍攝



經濟部長龔明鑫今（19）日表示，有關AI的發展才剛開始，是方興未艾；至於大家在擔心AI會不會已經開始泡沫化了，但他看起來「好像不太像」；而且AI發展和之前網路泡沫化有一點點不太一樣，上次發生「泡沫」是比較純粹用在網路上，但AI應用是百工百業都可以利用。

龔明鑫今天下午出席「經濟部AI人才培育推動成果發表會」，宣布全台AI培訓突破10萬人次的重要里程碑；龔明鑫在致詞時表示，誠摯感謝公協會、法人、學校協助培訓AI人才，並重申AI發展是方興未艾，並未如外界所擔憂的已經泡沫化。

龔明鑫表示，透過AI計算，可以替製造業省去非常非常多的人力，也減少人為可能的疏失跟偏差，也能節省成本、提升效能。商業應用也可以做到顧客開發與引導，或提升服務流程的效能，這都是AI對產業的實質幫助，所以說AI的應用才剛開始而已，因此，AI人才就要先準備好。

龔明鑫表示，有了AI人才做為基礎，再透過實際上的產業應用，相信AI應用能力就會越來越強。

今天發表會也表揚傑出培訓團體，包括公協會、法人、學校；龔明鑫說，報名首階段AI人才培訓者大概有1萬4千多人，而通過「AI應用規劃師」iPAS認證機制者大約6500名，大概有一半。對此，龔明鑫表示認同，至少有一定通過門檻，而不是來報名者都通過，那也不太好。

龔明鑫也樂見企業對通過iPAS認證的AI人才給予一次性獎勵，或是加薪獎勵。

事實上，除了AI規劃訓練師，包括淨零永續人才也有iPAS認證，訓練人數約1萬多人，現在約6千多人通過。

龔明鑫據此表示，現在人才培養就是圍繞在數位轉型、淨零轉型、永續轉型的核心人才。會持續推動「訓、考、用」三環整合，讓人才培育可以更精準，更具發展性，也為產業注入持續動能。

龔明鑫也特別感謝AI培育及推廣的學校，訓練單位，還有企業夥伴，因有這些單位積極參與，才能讓台灣在AI浪潮裡，不僅掌握到趨勢，更能夠開拓自己的一些機會跟優勢。

龔明鑫也說，政府也推動AI新十大建設，任何AI人才都可以在「AI新十大建設」有所貢獻。而政府除了增強AI算力，若AI人才對科技有專長，包括矽光子、量子電腦、AI機器人，都有很大發展空間；還有AI在百工百業的應用，這都要靠大家共同努力。

龔明鑫說，今天成果發展只是階段性成果，距離賴總統提示的，要落實到台灣成為全世界最重要的人工智慧島，還有很大的一段路要努力，但是既然第一步已經開拓出來了，我們就勇敢的往前走。

