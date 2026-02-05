經長：台積電被客戶追著跑 盼提供土地在台灣加碼投資

（中央社記者曾筠庭台北5日電）台積電宣布於日本熊本設3奈米先進製程，引發關注。經濟部長龔明鑫表示，台積電對台灣投資不會減少，反而持續加碼，因為台積電客戶包括輝達執行長黃仁勳，都在追著台積電跑，「台積電說趕快給土地」，顯示在台灣規模只增不減，後續產能「非常可觀」。

台積電董事長魏哲家今天上午與日本首相高市早苗會面，並評估將投資熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程生產。

經濟部今天舉行年終記者會，龔明鑫率領一級主管與媒體交流。針對台積電對日本最新投資規畫，龔明鑫表示，台積電赴海外投資主要是因應當地客戶需求，特別是AI相關應用快速成長，設廠與製程規劃也會隨市場調整。

龔明鑫強調，台灣仍將維持半導體最先進技術以及最大產能，海外先進製程比例與台灣相比仍會小。

先前經濟部統計，以5奈米以下先進製程規模觀察，2030年台灣與美國的產能比重約為85%比15%，拉長至2036年，約為8成對2成。龔明鑫說，即使新增1座日本3奈米廠對整體比例影響有限，約僅1至2個百分點。

針對台灣技術領先優勢，外界關注先進製程輸出是否維持「N-1」（落後最新製程一個世代）原則。

龔明鑫表示，對外投資與技術審查制度主要針對中國投資，對其他國家而言，技術落差本就存在。企業通常在台灣完成最先進製程研發與試產，待台灣正式量產、技術進一步提升後，才會將上一代技術移轉至海外。

他舉例，即使日本熊本廠規劃3奈米製程，但台灣2奈米已成功量產，技術自然持續往前推進，無須透過強制法規要求拉開差距，這正是台灣半導體產業「立足台灣、布局全球」的台灣優先運作模式。（編輯：潘羿菁）1150205