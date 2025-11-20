經長：核電廠延役 最快12月簽核

經濟部長龔明鑫19日表示，安全無虞前提下，重啟核二、核三最快12月就能簽核。（姚志平攝）

全球數位轉型浪潮，推升用電需求急遽增加，經濟部長龔明鑫20日在立法院指出，《核子反應器設施管制法》已完成修法，核電重啟依法須符合核安無虞、核廢可處理、社會有共識等三原則，現在最重要是確認核二、核三安全無虞，最快12月初就會評估簽核，同意讓核二、核三進入重啟程序。

龔明鑫昨赴立法院經濟委員會，就AI時代的人才發展進行報告。國民黨立委楊瓊瓔關切台灣電力到底夠不夠，希望龔明鑫對核能政策表態。楊瓊瓔詢問，在安全無虞情況下，龔明鑫支不支持重啟核二、核三？龔明鑫回，「對」，12月初前確認安全無虞，大致上就會簽核，開始啟動。

楊瓊瓔說，台灣建置3部超級電腦，一年電費高達1億元，台積電的用電量占台灣整體用電量11％，既然視AI為我國戰略產業，也以建立AI島為目標，呼籲國發會、經濟部要提前做能源部署，並做能源總量控管。

龔明鑫在立院首度鬆口表示核電廠有可能延役後，經濟部昨日下午澄清、強調，龔的意思是要依法行政，在安全無虞等前提下，「不反對」重啟核二、核三。對於龔明鑫預計12月初簽准核二、核三重啟程序報告，台電表示，簽核後會兩路並行，一方面啟動核三自我安檢，一方面向核安會提再運轉計畫書，改善完成再報核安會同意，重啟時間預估最快3到3.5年。至於核二，要等明年室外乾貯場完成才能提計畫書安檢。

不過，清大核工與科研所特聘教授李敏不以為然，說只要積極去做，2到2.5年就可重啟。因2005年核一就提過延役計畫，那些文件都還在，法規也都有規定，做這些不需要太久，執照更新評估報告（LRA）與再運轉計畫兩個文件，可以同時進行。在準備過程中，就同步自我安檢，包括更換設備與採購燃料。其實3座核電廠都為延役準備過，要換什麼東西早就清楚，根本不需重頭開始。

台電表示，先前說過自我安檢包括整體老化評估、終期安全分析、耐震評估等，大概1年半到2年內做完，然後邀請國外同行來做同儕檢查。整個完成，才會第2次遞出再運轉計畫書到核安會，但審查時間非台電能掌握，預估重啟最快得3年到3年半。對於經濟部簽核核電廠重啟分析報告，台電說好處就是「於法有據」，相關的改善工程、設備招標、燃料採購、預算編列就可正式推動，但仍得核安會通過計畫書。至於實際安檢時，核島區工作必須邀請原廠西屋來台協助，這要看他們配合的時間。

李敏強調，比較擔心的是預算編列、招標工程時，利益團體與環保團體藉機干擾拖延，呼籲政府與台電對此要積極進行。