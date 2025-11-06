經長：核電重啟評估無關輝達來台 時程存在2變數
（中央社記者曾智怡台北6日電）台電已送核電廠現況評估報告給經濟部，經濟部長龔明鑫今天表示，盼儘快在一個月內簽核，但重啟核電評估與輝達（NVIDIA）在台設海外總部無關，他也點出重啟評估所需時間存在2項變數。
龔明鑫下午出席經濟部部務會議前接受訪問，媒體詢問評估核電重啟是否和輝達海外總部進駐台灣可能大量增加用電有關。
龔明鑫表示，核電廠現況評估報告已送至經濟部，但還在行政程序中，若審查沒問題就能簽核，盼盡快在下月之前做決定；但他強調，核電重啟評估和輝達比較沒關係，因輝達來台是設置海外企業總部，屬於辦公室形式，「用電沒有那麼多」。
龔明鑫補充，他近日備詢說過會在1個月內確定，等於是12月初，希望能盡快核定。
至於重啟程序是否如先前預期的18個月至2年，龔明鑫表示，台電已向立委表達，如果可以希望能提前，但存在有不可控因素，包括自主安全檢查需和原廠配合，時間也要協調，另一變數則是核安會審查時間。（編輯：林淑媛）1141106
