經長：無人機今年產值目標200億 成長55%

經濟部長龔明鑫昨（五）日表示，二○二五年我國無人機產值達新臺幣一二九億元，較二○二四年產值五十億元，大幅成長一五八%，展望今年，目標推動無人機產值達二百億元，將較去年成長五十五%，目標二○三○年無人機產值突破四百億元。

龔明鑫表示，為強化國內無人機產業發展及拓展國際市場，經濟部將採取以下策略：一、運用研發補助，補齊關鍵模組，強化自主研發。二、組團以臺灣館參展國際會展，與美、歐、日深化合作關係，爭取整機與關鍵零組件訂單。三、提升無人機量產與系統整合能量，支應軍用及公務應用需求，並拓展國際市場。四、補助工研院於於台南六甲建置國際規格專屬飛行測試場域，強化無人機產業的基礎設施。

經濟部表示，將與國防部、交通部、數位發展部等部會合作，建構無人機創新研發中心、建立生產製造基地，興建中科院嘉義民雄院區，提供一百家廠商進駐；於台南沙崙及六甲建置無人化創新科技實驗室，開發多款嚴苛情境無人機。此外也將強化無人機管理規則，修訂無人機法規與檢測規範，輔導廠商取得產品型式認證。