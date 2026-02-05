經長：環評三法致光電推動困難 綠電目標不變時程延後

（中央社記者曾智怡、曾筠庭台北5日電）經濟部原訂2成綠電目標將延至今年11月完成，經濟部長龔明鑫今天指出，光電環評三法通過後，確實造成推動困難，但強調2成綠電目標不變，「只是時程上會往後延」，同時持續推動離岸風電3-3期，拚年底前完成選商。

根據能源署資料，到114年底，再生能源發電占比13.1%。

根據經濟部簡報，浮動式示範風場方面，預計上半年進行公眾意見蒐集，下半年啟動躉購費率意見討論。

經濟部今天舉行年終記者會，強調加速發展多元綠能，龔明鑫表示，離岸風電區塊開發3-3期已開始和業者進行討論，很快就會公布選商規則並盼年底前完成選商；浮動風場方面，也開始聆聽大家意見，希望往前走。

至於光電，他不諱言，環評三法通過後，確實造成推動困難，仍想辦法突破。此外，地熱、氫能即使仍在起步階段，但已見許多企業投入。

談到今年綠能占比20%目標，龔明鑫表示，目標不變，「20%一定會達成，只是時程上會往後延」，他強調投入綠能發展是既定方向，或許短時間大家有誤解，但相信隨著時間，誤解將能慢慢釐清，進而往前走，推動速度就能加快，但並未說明目標將延至何時完成。

經濟部次長賴建信表示，截至去年，光電設置量15.4GW，距離目標20GW缺少的4.6GW，除施工中2.53GW，其他案源都有掌握，並將利用3途徑加強推動力道，包括去年公告光電板汰舊換新有500MW潛能，以及大型建物強制設光電估8月開辦，可增加660MW（2028年起），此外，公有屋頂方面，中央部會與國營事業合計有343MW潛能。

對於部分風電外商可能撤離台灣，盼政府對綠能推動有更強力喊話與溝通，龔明鑫說，隨時與外商、國內外供應鏈溝通，面對歐盟辦事處關心，也持續溝通，雖對部分廠商風場無法完成感到遺憾，但數據可見，外資來台投資額持續增加，3-3期底定又將再增加。

龔明鑫強調，台灣現在有400多座風機通過地震、颱風考驗，發電效果佳，如何做好3-3期選商是現在要做的事。

媒體詢問，2成綠電是國家政策目標，若延期達標是否會進行內部檢討或公開致歉。龔明鑫回應，先檢討看看是外部還是行政部門哪裡欠缺，再把時間表訂出來。此外，被問及對今年電價調整想法，他說，電價事宜交由電價委員會決定。

此外，賴建信提到，去年節電量達108億度、相當於大林電廠2部燃煤年發電量，對穩定供電有幫助，未來擴大ESCO服務，今早也和內政部就老宅、屋頂型光電設置進行討論，包括配合老宅更新給予補助，另集合住宅公共用電量大，也會增加節能團服務。（編輯：潘羿菁）1150205