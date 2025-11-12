經長：紡織是第3大貿易順差產業 協助應對關稅碳費

（中央社記者曾智怡台北12日電）經濟部長龔明鑫今天表示，台灣紡織業產值超過新台幣3300億元，是台灣第3大貿易順差產業，面對當前情勢瞬息萬變，包括關稅、匯率，紡織業也正面臨勞動力、碳費挑戰，政府均予以協助。

龔明鑫今天出席「紡拓會50周年會慶國際紡織論壇」致詞表示，50年來紡拓會與台灣產業共同發展、轉型，走過許多關鍵時刻，成立之初目的是管理紡織品出口配額，2005年配合制度走入歷史後開始轉型，成為產業升級重要力量。

廣告 廣告

龔明鑫指出，近年紡拓會在永續環保、機能性應用、個人防護、智慧紡織、製造等領域不斷創新，同時積極主辦展會活動，讓全世界看見台灣軟實力與創新能量，台灣紡織業無疑是台灣經濟重要奇蹟重要推手。

攤開數據，龔明鑫表示，2024年紡織成衣工廠有4300家、14萬名從業人員，產值超過新台幣3300億元，貿易順差達988億元，是台灣第3大順差產業，「所以紡織業是賺錢產業」。

他強調，亮眼成績代表企業選擇根留台灣，將關鍵技術、高值化研發留在台灣，並持續投入永續材料、高價值布料開發，這份立足台灣、放眼國際的精神，讓台灣得在變化多端的國際情勢中，仍能穩健向前、持續發光發熱。

他提到，紡拓會未曾停過國際布局腳步，例如1997年開始籌辦的台北紡織展，早已成為亞洲最具代表性展會之一，讓全世界看見MIT的驕傲；紡拓會也持續帶領廠商參展、辦理洽商會等，為紡織業開拓更多國際商機，台灣紡織業也成為總統賴清德常提的「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的最佳典範。

廣告 廣告

龔明鑫不諱言，當前情勢瞬息萬變，關稅、匯率都可能造成企業挑戰，政府也知道產業面臨壓力，經濟部已編列460億預算支持產業發展，包括金融、研發、市場開拓、匯率避險支持，「不過聽起來紡拓會成員好像都很有錢，不太需要金融支持，都賺很多錢」。

此外，經濟部也成立產業輔導團，盼提升中小微企業技術、研發能量。

龔明鑫說，紡織業正面臨勞動力、碳費挑戰，政府也予以協助，勞動力方面，行政院剛通過跨國勞動力精進方案；碳費部分，經濟部也和環境部協商，碳費上路前2年，紡織業被認定為高碳洩漏事業，如此碳費可打2折收取，協助企業穩定轉型並兼顧競爭力。（編輯：潘羿菁）1141112