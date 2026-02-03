經長：規劃3年內建置稀土試量產線 滿足5成本土需求

（中央社記者曾筠庭台北3日電）第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）會議落幕，經濟部長龔明鑫今天表示，會談聚焦供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、

第三國合作及雙邊經濟合作4大支柱，其中，針對稀土議題，經部正支持工研院投入稀土自主研發與實驗線技術，規劃3年內建置試量產線，可滿足50%本土需求，美方則期待台灣將此經驗複製至夥伴國家。

總統賴清德今天舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」說明會，賴總統表示，台美未來合作的三大戰略方向，包括強化「經濟安全」、打造「創新經濟」、發展「繁榮未來」。

不過媒體詢問，在野質疑與美合作恐有掏空台灣產業疑慮，賴總統表示，美方曾說過，期盼透過深化台美全面經濟夥伴關係，共同合作建構國際經濟安全秩序，隨著全球智慧化時代來臨，可為雙方、全球繁榮做出進一步貢獻。

龔明鑫於會中簡報說明台美EPPD會議，聚焦4大支柱。

首先，第1支柱為「供應鏈安全戰略對接」，龔明鑫表示，範圍包含確保人工智慧供應鏈安全，這是美國提出訴求；考量在AI生態系中，台灣具備半導體製造及AI伺服器的關鍵優勢，台美希望在矽盛世宣言架構下，透過雙方政府與企業共同參與，建立AI與先進技術夥伴關係。

此外，台灣希望建立以繁體中文為核心的語料庫，並與美國合作推廣至其他國家，龔明鑫說，美方對此表示認同，雙方將進一步研議推動方式。

龔明鑫進一步指出，台灣在供應鏈安全戰略對接議題，提出數位基礎建設，這與台灣推動的五大信賴產業密切相關，內容涵蓋海底電纜安全、低軌衛星合作，以及地面5G Open RAN與未來6G發展趨勢，期盼在技術、供應鏈及市場推廣上深化台美合作，美方也表達積極態度。

台美於無人機供應鏈合作也獲得進展，龔明鑫說，雙方同意在無人機的商業發展、共同生產及法規與認證上持續合作。工研院於EPPD會前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署「Green UAS」授權評鑑與服務協議，透過通過Green UAS認證，無人機產品在台美市場進行商業銷售與合作，後續也將進一步探討進入美國國防體系「Blue UAS」的可能性。

第2支柱為「關鍵礦物合作」，龔明鑫說明，雙方高度重視稀土供應鏈的安全與韌性，經濟部正支持工研院投入稀土自主研發與實驗線技術，原本規劃滿足1/3需求，現已提升至可滿足約50%需求，預計3年內建置試量產線。美國認為，若此量產模式成熟，可複製至其他國家，協助強化全球稀土供應鏈安全。

第3個支柱為「第三國合作」，該項議題由外交部主責推動，聚焦與台灣友邦的合作，包括在菲律賓與拉丁美洲優先推動區域性計畫。

第4個支柱「雙邊經濟合作議題」。龔明鑫指出，盼美國盡速通過避免雙重課稅協定（ADTA）相關法案，這對台商赴美投資及美國企業來台投資皆影響顯著，美國也認同其必要性與急迫性，同意透過行政部門與國會溝通協助推動；至於在投資審查議題則延續既有合作基礎，在專家會議中進行經驗分享。

龔明鑫強調，台美具高度結構互補性，可深化合作、創造雙贏。此次會談後，雙方已同意成立多個工作小組，持續推動相關專案，未來如有更具體成果，將再對外說明。（編輯：潘羿菁）1150203