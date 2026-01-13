經顱磁刺激 老年憂鬱治療效果佳

桃園療養院引進dTMS，應用於老年憂鬱症治療效果佳。

（桃療提供）

記者陳華興∕桃園報導

76歲陳阿嬤年輕時曾罹患憂鬱症，原本控制穩定，近年卻因症狀復發，變得整天悶悶不樂、食慾與活動力明顯下降，甚至逐漸與家人疏離。家屬帶她多次回診調整藥物，改善仍有限。在藥物治療基礎上合併深層經顱磁刺激治療，經過3週療程後情緒逐漸穩定，願意主動出門、參與家庭聚會，生活節奏也慢慢回到正軌。

桃園療養院一般精神科主任詹佳祥表示，老年憂鬱症在臨床上並不少見，但治療往往比中壯年族群更具挑戰性。「高齡患者常同時有多種慢性疾病，用藥選擇受到限制，對藥物的反應速度也較慢，這時候就需要更多元、整合性的治療策略」。

dTMS是一種非侵入性的腦刺激治療，透過特殊設計的深層線圈，刺激與情緒調節相關的前額葉腦區，可在完整評估後作為藥物治療的輔助選項之一。「臨床上最在意的是安全性與耐受度，特別是高齡患者。從目前的治療經驗來看，多數患者對療程的接受度良好，也有助於提升整體治療的穩定性」。

腦醫學中心主任洪育遠指出，國際研究顯示，dTMS應用於60歲以上的老年憂鬱症患者，在合併既有治療的情況下，部分患者可於數週內觀察到症狀改善，且整體副作用風險低，為高齡憂鬱症治療提供新的臨床思考方向。