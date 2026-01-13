經顱磁刺激 老年憂鬱治療效果佳
（桃療提供）
記者陳華興∕桃園報導
76歲陳阿嬤年輕時曾罹患憂鬱症，原本控制穩定，近年卻因症狀復發，變得整天悶悶不樂、食慾與活動力明顯下降，甚至逐漸與家人疏離。家屬帶她多次回診調整藥物，改善仍有限。在藥物治療基礎上合併深層經顱磁刺激治療，經過3週療程後情緒逐漸穩定，願意主動出門、參與家庭聚會，生活節奏也慢慢回到正軌。
桃園療養院一般精神科主任詹佳祥表示，老年憂鬱症在臨床上並不少見，但治療往往比中壯年族群更具挑戰性。「高齡患者常同時有多種慢性疾病，用藥選擇受到限制，對藥物的反應速度也較慢，這時候就需要更多元、整合性的治療策略」。
dTMS是一種非侵入性的腦刺激治療，透過特殊設計的深層線圈，刺激與情緒調節相關的前額葉腦區，可在完整評估後作為藥物治療的輔助選項之一。「臨床上最在意的是安全性與耐受度，特別是高齡患者。從目前的治療經驗來看，多數患者對療程的接受度良好，也有助於提升整體治療的穩定性」。
腦醫學中心主任洪育遠指出，國際研究顯示，dTMS應用於60歲以上的老年憂鬱症患者，在合併既有治療的情況下，部分患者可於數週內觀察到症狀改善，且整體副作用風險低，為高齡憂鬱症治療提供新的臨床思考方向。
其他人也在看
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 16
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 15 小時前 ・ 7
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險
北市衛生局近日驗出知名品牌花生醬「黃麴毒素超標」，已要求相關業者下架商品，也引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。對此，劉博仁醫師透露，曾有一名女患者沒有飲酒習慣、無肝炎症狀，結果竟被驗出巨大肝癌，一查才知道，原來她過去20年早餐天天吃「花生醬吐司」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
馬年12生肖健康運排行榜！屬龍留意刀傷車關，「這生肖」恐小病纏身
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 28
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手
過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 2
連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險
冷氣團接連來襲，羽絨外套是不少民眾禦寒必備，但日前中國福建卻出現一名男子，因長時間穿著網購劣質羽絨衣，導致羽絨纖維外洩，加上他在密閉空間中吸入飄散的大量細小羽絨，致使肺部出現發炎反應，甚至出現呼吸衰竭。 對此，肺癌權威、臺大醫院外科部主任陳晉興指出，報導中可以得知該男子穿著廉價羽絨衣，導致所謂的「羽絨肺」，但他推測這極可能是化學合成的假羽絨，化學纖維分裂降解後進入人體，才會產生發炎反應。但也有一個可能性，是該名男子接觸到環境中的化學污染，進一步導致肺部出問題。 陳晉興直言，生活中食衣住行太多可能的危險因子，舉凡工食品中的防腐劑（亞硝胺）、汽機車廢氣、PM2.5等多環芳香烴（PAHs）空汙等都可能導致肺部疾病，其中就包括每年奪走1萬多名臺灣人性命的肺癌。幸福熟齡 ・ 17 小時前 ・ 2
耳垂出現「一條線」是索命徵兆？醫：膽固醇高、恐離心梗不遠了！
血液中的膽固醇濃度異常升高，身體可能透過臉部特徵發出警訊。新光心臟科醫師陳冠任提醒，民眾可留意耳垂摺痕、眼皮黃色斑塊等臉部徵兆，及早檢查掌握心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
台中爆今年首例本土M痘！30歲男沒戴套中鏢 衛生局急匡列接觸者
衛生局長曾梓展表示，接近年節假期，聚會與社交活動增加，提醒民眾M痘主要是透過高風險親密接觸傳播，應提高警覺並做好自我防護，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。若約會時發現對方臉部或身體出現疹子、水泡或膿疱等異常皮膚症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 2
4種茶喝錯小心致癌！這樣泡茶避免喝到農藥
喝茶好處多，許多人也將茶飲視為日常生活的一部分。然而，減重專科醫師邱正宏在其網路節目中指出，有4種茶最好不要飲用，因為它們可能對身體造成危害。邱醫師呼籲大家在選擇茶飲時要特別留意，以免影響健康。健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 5
營養師自己都不碰！「9種健康零食」比甜點還糟 優格、小麥吐司都上榜
想吃得健康，卻常常越吃越困惑？低脂、全麥、天然、能量補給……這些看似加分的關鍵字，往往讓人誤以為選對了零食，但實際翻開成分表，真相可能完全不同。營養師指出，不少被視為健康零食的食品，其實含糖高、纖維少，甚至高度加工。若長期當作日常點心，不但無法幫助健康，反而可能讓糖分與熱量悄悄超標。以下是9種最容易被誤會的「健康零食」。 1、 調味優格別被「低脂」「無脂」迷惑。只要是調味優格，往往含有大量添加糖。有研究發現，一杯草莓優格的含糖量，甚至與香草冰淇淋相當。建議選擇原味無糖優格、自己加新鮮水果。 2、小麥吐司小麥麵包本身不差，問題在於標示。若包裝未清楚寫「100%全麥」，很可能只是白麵包加少量小麥粉。建議每片至少要有2公克膳食纖維。 3、脫脂牛奶把脂肪全部拿掉，反而讓飽足感下降。全脂乳製品更能延長飽足感，也較不容易嘴饞。 4、低熱量沙拉醬市售沙拉醬本來就容易高糖、高鈉，「低熱量」版本往往加入更多人工添加物。最簡單的健康選擇，其實是橄欖油加醋。 5、格蘭諾拉（燕麥脆片）許多格蘭諾拉其實是加了大量糖與油的餅乾型零食，建議用堅果、種子取代更實在。 6、能量棒多數能量棒的糖、油與添加物含量，與甜點相常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4
早餐黑咖啡＋三明治超雷！營養師激推「這1杯」直接飽到中午 還不會想吃零食
提到早餐，對於生活緊湊的上班族來說，早餐往往簡化成了「一份三明治配一杯黑咖啡」。振興醫院指出，這種看似俐落的組合，其實隱藏著影響工作效率的健康陷阱，甚至可能成為下午報復性進食的導火線。 黑咖啡與水果餐的迷思：別讓「偽輕食」拖累你的大腦 許多上班族依賴黑咖啡提神，或選擇「水果餐」減肥，但在營養師眼中，這都是常見的早餐誤區。黑咖啡幾乎不含實質營養素，空腹飲用會刺激腸胃蠕動，若未搭配足夠的固體食物，反而會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。同樣地，即便選擇「不甜的水果」如芭樂、小番茄，本質仍屬於醣類。單吃水果會導致血糖大幅波動，對於需要高度專注力的學生與上班族而言，早晨真正需要的是澱粉與蛋白質的平衡，而非單純的「糖」。 飲品選對了 飽足感從8點延伸到下午1點 營養師陳韻婷分享自己的早餐心法，強調「飲品」的選擇甚至比主餐更關鍵。她首推「高纖豆漿」，主因是現代人早餐難以攝取足夠蔬菜，若能透過飲品補足膳食纖維，對於穩定血糖與延長飽足感大有幫助。至於牛奶雖然營養，但因同時含有蛋白質與碳水化合物，若再搭配麵包或饅頭，整體澱粉比例容易過高。因此，她建議，若選擇牛奶，主常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 2
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
41歲男星體態標準卻嚴重脂肪肝！研究推薦1飲食 肝臟脂肪降38.9％
41歲香港男星周奕瑋日前自爆接受肝功能檢查時，發現肝臟纖維化硬度、脂肪肝數值都嚴重超標，尤其脂肪肝問題特別嚴重，甚至被確診重度脂肪肝。 周奕瑋是香港有名的主持人及演員，也經常在網路上分享日本旅遊健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
25歲女首踩飛輪狂操！竟解「茶色尿、大腿腫」醫示警：恐腎衰危及生命
運動風氣盛行，許多年輕人選擇參加飛輪、健身等團體課程，但若缺乏運動習慣，一開始就進行高強度訓練，恐怕會對身體造成嚴重傷害。新竹一名年輕女性病人，第一次參加飛輪運動後，出現茶色尿液與大腿嚴重腫脹，經檢查確診為急性橫紋肌溶解症。醫師提醒，沒有固定運動習慣的族群，應循序漸進，不可勉強，否則嚴重時可能導致腎臟衰竭，甚至危及生命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
以為一般感冒！30多歲男染流感「併發敗血症」 加護病房搶命中
衛福部疾管署今（13）日表示，今年第1週(1/4-1/10)類流感門急診就診計91,842人次，較前1週上升9.6%。在流感部分，上週新增3例死亡個案，為北部一名60多歲男性；另有一名北部30多歲男性因流感併發肺炎，收治加護病房，不過目前病況穩定。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2
台中30多歲男確診M痘！專家示警「性行為1習慣」恐害感染 很多人不以為意
台中市近日出現今（115）年首例M痘本土病例，個案為30多歲本國籍男性，於去年12月下旬出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，經醫師評估後於1月9日採檢通報，確診為M痘陽性。市府衛生局獲報後立即完成疫調及接觸者追蹤，個案自述曾與異性發生未使用保險套之風險性行為，經疫調匡列之接觸者目前均無症狀，已提供相關衛教並提醒進行21天自我健康監測。 年節聚會增多 高風險親密接觸要小心 衛生局長曾梓展表示，接近年節假期，聚會與社交活動增加，提醒民眾M痘主要是透過高風險親密接觸傳播，應提高警覺並做好自我防護，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。若約會時發現對方臉部或身體出現疹子、水泡或膿疱等異常皮膚症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險。 出現疑似症狀快就醫 主動告知接觸史 曾梓展也提醒，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，或皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹及膿疱等疑似M痘症狀，請佩戴口罩並穿著長袖衣褲儘速就醫，且應主動告知醫師近期高風險場域活動史及接觸史，以利醫師及早判斷、即時治療，避免疫情擴散。 接種疫苗是關鍵 2劑保護力近9成 衛生局說明，接種疫苗是目前預防M痘最有效的方式。接種第1劑M痘疫苗滿常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
很多人都刷錯！牙醫揭「喝完咖啡」刷牙正確時機 小心牙齒變黃又受損
對許多人來說，一天的開始就是一杯咖啡。全球每天約有10億人喝咖啡，在美國，更有約66%成人天天喝。但你可能沒想過，這個習慣，可能正悄悄影響你的牙齒健康。到底該先刷牙再喝咖啡，還是喝完再刷？牙醫給出明確答案。 正確答案是：先刷牙，再喝咖啡 「如果你起床後先刷牙，再去泡咖啡，其實是做對了。」紐約牙醫Michael J. Wei指出，早上刷牙能先清除一夜累積的牙菌斑與細菌，讓牙齒表面較乾淨、平滑，有助於降低咖啡色素附著的機會。另一位牙醫James Heaton也表示，刷牙後再喝咖啡，比喝完立刻刷牙安全得多。 為什麼「喝完咖啡立刻刷牙」反而不好？ 關鍵在於酸性與琺瑯質。咖啡屬於酸性飲品，喝下去後，牙齒表面的琺瑯質會暫時變軟。如果此時立刻刷牙，刷牙的摩擦力反而可能把酸與色素「刷進」琺瑯質，長期下來增加琺瑯質磨損與染色風險。Michael J. Wei提醒，酸性飲品後立刻刷牙，是許多人忽略的傷牙習慣。 如果已經喝了咖啡，多久後才能刷牙？ 如果你忘了先刷牙就喝了咖啡，建議至少等30分鐘再刷牙。這段時間能讓唾液幫助牙齒表面重新礦化、硬化，降低刷牙造成琺瑯質侵蝕的風險。 想喝咖啡又顧牙齒 建議這樣做 1常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 發表留言