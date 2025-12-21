經顱磁刺激 腦傷植物人好轉

42歲李姓男子在高空進行電纜佈線作業時不慎墜落，頭部著地，緊急送往奇美醫院時已是重度昏迷指數僅6分，並出現瞳孔放大等危急徵象。電腦斷層顯示右側硬腦膜外出血合併頭骨碎裂、左側腦出血與硬腦膜下出血，並伴隨脊椎與多根肋骨骨折、氣血胸等嚴重外傷，經緊急安排雙側開顱手術清除血塊；術後為控制嚴重腦腫與飆升的腦壓，採用藥物控制腦壓並啟動「低溫療法」，將體溫控制在34至35度，以降低腦部發炎與代謝負擔，助病人度過危險期。

院方指出，隨著病情逐漸穩定後，李男一度處於植物人狀態，對外界的刺激沒有反應，評估後安排重複性經顱磁刺激(rTMS)、高壓氧治療、中醫針灸，以及積極的復健來改善病人的認知狀況。經過7次手術及長達9個月的住院與跨團隊治療後，目前李男可以經由旁人適當的協助下，自行進食、進行短距離行走，甚至能以簡單的句子溝通，從毫無反應的植物人狀態，一步步找回生活自理能力。

奇美醫院腦創傷中心主任郭進榮表示，奇美醫院導入重複性經顱磁刺激(rTMS)這種非侵入性技術，作為一種促進意識恢復的輔助治療，透過磁場刺激大腦皮質，有助於活化腦部受損區域並促進神經可塑性，作為腦創傷復原的輔助治療新工具。奇美醫院更以跨科部整合策略，結合高壓氧、中醫針灸與復健治療，全方位提升腦傷病人的復甦機會。

神經外科主治醫師鄭鴻翔表示，創傷性腦損傷(TBI)是導致病人陷入昏迷或植物人的主要原因，病人常因腦皮質受損而喪失與外界溝通的能力。即使部分腦幹反射仍在，但認知、行為、情緒調節等功能皆受到影響，往往需長期照護。家屬面對醫療決策、龐大的醫療負擔與不確定的預後，均承受極大壓力。

一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑指出，為提升創傷性腦損傷的治療，奇美醫院採取「中西醫合璧、現代科技與傳統結合」的「跨科部整合性治療」策略。除了重複性經顱磁刺激(rTMS)刺激腦神經外，更同步結合高壓氧、中醫針灸、多專業復健方式，並依病人腦創傷嚴重程度量身打造個人化的治療方案，為重度腦傷病人創造更多復甦可能性。他強調，重複性經顱磁刺激(rTMS)治療前必須經由專科醫師謹慎評估，才能決定是否可施行，若病人體內有金屬植入物（如心律調節器、人工電子耳、腦部手術植入物等）或無法接受核磁共振檢查者或三個月內曾發生癲癇或有其他腦部創傷史病人，都可能不適用。