經食道心臟超音波 提高急救效率

急診部醫師江承漢指出，經食道心臟超音波能為病人爭取寶貴的黃金救命期。

（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義大林慈濟醫院急診部自2023年底起導入「經食道心臟超音波」(TEE)技術，提高急救效率；急診部醫師江承漢指出，過去為確認心跳，需中斷心肺復甦術(CPR)7至8秒，透過TEE僅需1秒即可判斷心臟是否仍在搏動。這項技術成為搶救流程中最精準的「眼睛」，幫助醫療團隊即時掌握心臟狀況、迅速找出致命病因，讓急救現場更有效率、更有希望。

江承漢表示，傳統CPR多憑外觀推測心臟位置進行按壓，無法直接觀察心臟反應。TEE探頭置入食道後，醫師可在不中斷CPR的情況下，即時看到心臟收縮與血流情形，判斷壓胸是否有效、心臟是否仍有搏動，並能快速辨識主動脈剝離、心肌梗塞或肺栓塞等致命疾病，大幅減少搬運與檢查時間。

廣告 廣告

他說明，TEE過去主要應用於心臟外科與麻醉領域，如今在急診與重症醫學中展現關鍵價值。自導入以來，大林慈濟急診團隊已完成超過110例TEE臨床應用，成為全台少數具備TEE急救能力的醫院之一。「有了TEE，我們能更早辨識出病因，或許能提前挽回更多生命。」他指出，根據院內觀察，每10名到院前死亡的患者中，就有1人死於主動脈剝離，提醒民眾平日應加強高血壓控制與戒菸，降低突發風險。

此外，TEE亦能協助葉克膜置放時即時確認導管位置，或協助外科醫師評估病人是否適合開胸手術，拓展重症照護的應用層面。