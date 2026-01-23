台鐵宣布四項購票新措施 個人訂票上限放寬至9張 乘車日3/3起適用

為提升旅客購票方便性，台鐵公司今天宣布四項購票新措施，除了開放線上換票、一支手機最多取6張車票、手機可訂付取自由座車票外，自乘車日3月3日起，旅客個人訂票上限每日將從6張調整為9張，開放訂票首日為2月3日。

台鐵公司23日宣布四項購票新措施。（圖／台鐵公司提供）

台鐵原先規定，旅客預約訂票，每人每乘車日最多可預訂6張乘車票，以來回票方式同時訂票，一次最多可預訂12張（去回程各6張）；現行制度之下，旅客若人數未達10人團體票門檻，人數在9人以下同行出遊時，得分開訂票，且座位無法保證相鄰。

台鐵今天發布新聞稿，公布2026年四項購票新措施，其中自乘車日3月3日起（開放訂票首日為2月3日），旅客以「個人訂票」方式訂購車票，每名旅客（依身分證字號、護照號碼或統一證號計算）每日可預訂車票張數，將由6張調整為9張。

這次調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車（含連假加班車及花東地區實名訂票）以及兩鐵列車。

在放寬個人訂票張數上限後，台鐵指出，以單行程、雙行程或三行程方式訂票，每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票；以去回程方式訂票：單次最多可預訂18張車票（去程及回程各9張）。

台鐵表示，旅客完成訂票後，至台鐵售票窗口、自動售票機、超商（統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商）等通路，皆可依調整後張數上限取票。

其他三項新措施包括自由座車票，可透過手機訂購、付款、取票；台鐵官網、「台鐵e訂通」APP開放線上換票；行動票證可一機多票，一支手機最多可取6張車票。

不過，台鐵提醒，儘管個人訂票張數上限調高至9張，但「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票張數上限仍維持6張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票，來回預訂8張。

台鐵說明，由於線上換票張數須與原訂購張數相同，因此旅客原訂購乘車日為3月3日（含）以後，欲辦理換票並變更為3月3日前乘車日者，原訂購張數如超過6張，將無法辦理換票，請至售票窗口辦理，請旅客多加留意。