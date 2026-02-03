勇消詹能傑救人殉職移靈返隊 弟兄高喊任務結束忍淚送最後一程

基隆市消防局仁愛消防分隊小隊長詹能傑日前在火場捨身救人殉職，移靈車隊上午11時從基隆市殯葬管理所出發，消防車輛沿路開啟警報器、警示燈引靈，車隊約上午11時20分抵達仁愛分隊，載運棺柩的靈車開啟後車廂，分隊內各式消防車輛同步開啟警報器、警示燈，由大隊長許喬閔行舉手禮，高喊「詹能傑分隊長，任務結束」。

基隆市消防局長游家懿、副局長翁藝瑛及消防員穿著消防禮服，與義消一同站在門口，由第一救災救護大隊大隊長許喬閔行舉手禮，高喊「詹能傑分隊長，任務結束」，在場人員一同行舉手禮，忍淚送詹能傑最後一程。

仁愛分隊長曹志榮表示，詹能傑去年6月調至仁愛分隊，將隊上各項事務管理得很好，詹能傑與他的理念相似，就是把同事當成家人，這次火災不幸殉職大家都非常難過。

巡禮結束後，移靈至基隆市殯葬管理所，下午1時30分在懷恩廳舉行公祭，預計內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章、基隆市長謝國樑將到場追思，並追晉詹能傑為2線1星分隊長。