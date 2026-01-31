台中兩幼童過世 盧秀燕沉痛︰勿轉述未經證實案情

台中市長盧秀燕今天上午到中國國民黨台中市黨部票選中央常務委員時，被媒體問及兩名幼童疑遭親人餵食不明藥物過世案時表示，沉痛及不捨，第一時間警消已介入處理，檢調也在偵辦，已指示社會局介入協助家屬及釐清，在檢調釐清前，希望大家尊重家屬心情，不要轉述相關未被證實內容。

台中市長盧秀燕（前中）31日接受媒體聯訪，被問及兩名幼童不幸過世時表示，沉痛與不捨，已指示台中市政府社會局介入協助家屬。（中央社）

社會局告訴媒體，接獲通報後，就派社工到場提供家屬必要協助，目前相關人員已安置，後續將配合檢警偵辦；中市府教育局說，已請學校慰問家屬並盡全力提供所需協助，至於過世幼童的同班同學，也將啟動心理輔導。

廣告 廣告

台中警消說，凌晨接獲報案某大樓有兩名幼童失去呼吸心跳，隨即派員趕到現場，同步通報救護人員及通知鑑識人員到場，將兩名幼童及一名情緒不穩女子送醫，但兩名幼童經急救仍不治。

警方說，初步了解案發前曾有親友察覺屋內人員情緒異常並趕到現場協助。此外，屋內相關狀況已採證，報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦並進行司法相驗，釐清確切死因及案發經過。

Yahoo奇摩關心您：若發現兒童青少年疑似遭遇不當對待，請尋求以下管道協助：

※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢 ※ 警政署 24 小時報案專線： 110 ※ 社會安全網—網路通報專區 ※ 各縣市政府家庭暴力及性侵害防治 ※ 聯繫各縣市政府社會局（處） ※ 兒少網路安全相關iWIN諮詢：網路申訴專區 ／電話：02-2577-5118 ／email：iwinservice@image.tca.org.tw