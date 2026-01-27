台北年貨大街周六登場 擴大禁菸至周邊巷弄

台北市商業處表示，「2026台北年貨大街」將於周六（1月31日）至2月15日登場，以奔年貨為主題，攜手知名IP「白爛貓」跨界合作，且維持無菸政策，擴大至附近巷弄皆禁菸，營造更舒適逛街環境。

台北市政府商業處今天舉辦「2026台北年貨大街攜手白爛貓一起奔年貨」記者會，副市長林奕華出席致詞。

根據商業處新聞資料，「2026台北年貨大街」將於1月31日至2月15日登場，今年以「馬上趣、馬上購、馬上發」奔年貨為主題，並規畫多項趣味互動及應景節慶。

林奕華致詞說，「台北年貨大街」是具代表性的年節盛事，更是許多民眾心中農曆年前必訪行程。今年首度與IP（Intellectual Property）合作，將IP元素與傳統街區魅力融合，展現年貨大街與時俱進的嶄新面貌，盼吸引更多年輕族群到場。

商業處表示，繼2025年推出全台第一條無菸年貨大街政策，今年再依民眾建議進行優化，擴大禁菸範圍至周邊巷弄，營造更舒適逛街環境。

商業處長高振源表示，迪化街年貨大街範圍內全面禁止吸菸，範圍包含迪化街（南京西路至歸綏街路段）道路、騎樓及人行道。

他說，禁菸範圍還包含民生西路（延平北路至環河北路路段）騎樓及人行道。歸綏街（延平北路至環河北路段）騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸2.5公尺內範圍）。

此外，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍平面區域（含區域內道路、騎樓、人行道及廣場）。

他表示，年貨大街活動期間將於在大稻埕碼頭入口右側設置臨時吸菸區。

另外，商業處表示，今年年貨大街活動與知名電商平台合作，打造「線上台北年貨大街專區」，活動期間連續結合台北市百家特店推出多項獨家優惠，讓民眾盡情選購年節好物。

商業處說，迪化街商圈今年更為國際觀光客推出支援中、英、日的LINE數位導航服務，讓外國遊客能無障礙遊逛，深度感受台灣年味。

為使消費者放心採買，商業處表示，年貨大街將由法務局消保官與衛生局、環保局、消防局、警察局等單位，針對迪化年貨大街食品安全、環境清潔、消防安全及商品標示等相關項目進行查核及輔導。

商業處表示，消費者如有任何消費爭議，可撥消費者服務專線「1950」，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。