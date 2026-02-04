綜合檢測過程氫燃料洩漏 阿提米絲2號繞月任務延至3月
包含3位美國人以及1位加拿大人，共4位將飛往月球的太空人現在得留在地球上一段時間了。美國太空總署3日表示，這個星期一（2日）的關鍵發射前測試中發現多項問題，因而宣布任務執行延後至少1個月，這項測試稱為濕式演練。
美國太空總署副署長克沙特里亞說明，「濕式演練讓我們的團隊能夠測試所有必要系統的完整配置，我認為根據我們即時觀察到的情況，現在的目標發射時間最早也會是3月了。」
當天在佛州甘迺迪太空中心濕式演練開始後大約1個小時，團隊開始為火箭加油，偵測到巨型太空發射系統火箭氫氣洩漏。
阿提米絲計畫發射主管布萊克維爾湯普森指出，「在TSMU（尾段推進桅杆連接器）腔體中，也就是飛行板與地面板接合處偵測到第1個洩漏，這跟我們在阿提米絲1號任務期間所看到的洩漏類似，洩漏率稍微高一點，大約是12%到14%，該腔體的液態氫適當洩漏上限是16%。」
此外這次演練還發現，載人的獵戶座太空船壓力調節閥門出了問題，關閉密艙門的時間也超出預期，而寒冷天氣導致攝影機以及通訊頻道音訊中斷。美國太空總署NASA表示，安全永遠是首要考量，當天沒有安排太空人進入太空船，NASA還需要進行另外一次的濕式演練才會批准太空人登艙。阿提米絲2號繞月任務如果成功了，將是人類自1972年最後一次阿波羅登月任務以來首次重返月球。
