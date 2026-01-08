綜合維他命「營養轟炸」反增罹癌風險？食安醫師顏宗海真心話：保健品怎麼吃、誰該吃、有什麼風險





編按：現代人生活忙碌、飲食不均衡，常以保健品來補足營養缺口，尤其是一次匯集多樣維生素的「綜合維他命」，更被視為高CP值產品。不過英國《衛報》引述腫瘤科醫師Mohammad Muneeb Khan的研究指出，含有高劑量營養素的綜合維他命，恐成癌細胞的「快速養分」，一旦攝取過量，反而讓罹癌風險最高提升30%。

研究顯示，天然食物中的維生素會隨消化過程緩慢釋放，多餘就排出體外；反觀綜合維他命，則往往以高度濃縮形式「轟炸人體」，對癌細胞形同超級食物，可能增加罹患前列腺癌、腸癌與乳癌等其他癌症的風險。

台灣藥師也提醒，補充劑的「疊加風險」不容忽視。如服用綜合維他命的同時，又選擇高劑量魚肝油或單方補充劑，容易造成脂溶性維生素A、D攝取過量，長期累積反而成為身體負擔。他建議，若已有服用綜合維他命，其他保健食品應避免高劑量設計，尤其維生素D每日總攝取量，最好控制在1000IU以內。

補充維生素究竟有沒有好處？

許多人相信各式保健食品的功效，瓶瓶罐罐排排站，每天吃才安心。不過國外有研究論文指出，每天服用多種維生素，不但無助延年益壽，還有可能會出現反效果，增加早逝的風險。

2024年6月，美國的國家癌症研究所（NCI）發表了一項長達20 年的追蹤調查，計畫包含了39萬124名健康成年人，團隊追蹤這些受試者日常服用綜合維生素的使用情形，並分析這些人的三項主要健康研究數據。

研究結果發現，根據論文的數據分析結果，無法證明每日服用多種維生素能降低死亡的風險。

每日服用多種維生素的受試者，死亡風險反而增加了4%。這項研究發表在「美國醫學會期刊網」（JAMA Network）。

另一篇發表在《美國醫學會開放網路期刊》（JAMA Network Open）的文章則指出，民眾應該攝取新鮮、天然的食物來補充人體所需要的維生素，而不是以維生素保健食品來取代。

誰需要額外補充維生素？

維生素可分為脂溶性與水溶性兩大類，其中維生素A、維生素D、維生素E、維生素K為脂溶性；其他維生素如維生素B、維生素C等皆為水溶性。

健康成年人所需要的維生素數量很少，通常從食物中獲取即可滿足身體所需，但仍然有一些族群需要額外補充維生素。

比如洗腎患者因為每週都要進行3次血液透析治療，於洗腎過程中體內的水溶性維生素很容易流失，因此洗腎患者通常需要額外補充水溶性維生素B、維生素C及葉酸等。 女性停經後，骨質疏鬆的風險提高，除了多吃含鈣食物，也可以依醫師指示額外補充鈣片及維生素D。

過量攝取維生素反而對健康有害



過量攝取維生素，不但無益於健康，還會對身體造成危害。例如：

1、過量補充維生素A會出現腸胃道不適、視力模糊、肝功能異常等症狀。

2、服用過量的維生素B3會有肝毒性，影響肝臟功能。

3、過量補充維生素B6會有神經毒性，出現神經病變。

4、過度補充維生素C，可能會造成人體內草酸含量增加，提高腎結石發生率。

5、過量補充鈣片及維生素D，會造成高血鈣症，增加腎結石、便秘、腸阻塞的風險。

6、維生素E和維生素K與體內凝血功能有關，過量補充維生素E會增加凝血時間，容易造成血管出血。

7、過量補充維生素K則會縮短凝血時間，增加血管栓塞。

保健食品怎麼吃？醫師提3大黃金守則

無論是哪一種維生素都是有需要再吃，且不宜過量。補充保健食品應注意以下重點：

● 慢性病患者補充前應先詢問醫師。

● 必須按照產品外包裝指示服用。

● 兒童應均衡飲食，以吃原型食物優先。

（本文摘自《食安醫師的無毒餐桌：破解飲食迷思╳遠離毒物陷阱，專家帶你安心選、健康吃》天下文化出版，顏宗海、張靜慧著）





