綜合維他命「營養轟炸」反增罹癌風險？食安醫師顏宗海真心話：保健品怎麼吃、誰該吃、有什麼風險
編按：現代人生活忙碌、飲食不均衡，常以保健品來補足營養缺口，尤其是一次匯集多樣維生素的「綜合維他命」，更被視為高CP值產品。不過英國《衛報》引述腫瘤科醫師Mohammad Muneeb Khan的研究指出，含有高劑量營養素的綜合維他命，恐成癌細胞的「快速養分」，一旦攝取過量，反而讓罹癌風險最高提升30%。
研究顯示，天然食物中的維生素會隨消化過程緩慢釋放，多餘就排出體外；反觀綜合維他命，則往往以高度濃縮形式「轟炸人體」，對癌細胞形同超級食物，可能增加罹患前列腺癌、腸癌與乳癌等其他癌症的風險。
台灣藥師也提醒，補充劑的「疊加風險」不容忽視。如服用綜合維他命的同時，又選擇高劑量魚肝油或單方補充劑，容易造成脂溶性維生素A、D攝取過量，長期累積反而成為身體負擔。他建議，若已有服用綜合維他命，其他保健食品應避免高劑量設計，尤其維生素D每日總攝取量，最好控制在1000IU以內。
補充維生素究竟有沒有好處？
許多人相信各式保健食品的功效，瓶瓶罐罐排排站，每天吃才安心。不過國外有研究論文指出，每天服用多種維生素，不但無助延年益壽，還有可能會出現反效果，增加早逝的風險。
2024年6月，美國的國家癌症研究所（NCI）發表了一項長達20 年的追蹤調查，計畫包含了39萬124名健康成年人，團隊追蹤這些受試者日常服用綜合維生素的使用情形，並分析這些人的三項主要健康研究數據。
研究結果發現，根據論文的數據分析結果，無法證明每日服用多種維生素能降低死亡的風險。
每日服用多種維生素的受試者，死亡風險反而增加了4%。這項研究發表在「美國醫學會期刊網」（JAMA Network）。
另一篇發表在《美國醫學會開放網路期刊》（JAMA Network Open）的文章則指出，民眾應該攝取新鮮、天然的食物來補充人體所需要的維生素，而不是以維生素保健食品來取代。
誰需要額外補充維生素？
維生素可分為脂溶性與水溶性兩大類，其中維生素A、維生素D、維生素E、維生素K為脂溶性；其他維生素如維生素B、維生素C等皆為水溶性。
健康成年人所需要的維生素數量很少，通常從食物中獲取即可滿足身體所需，但仍然有一些族群需要額外補充維生素。
比如洗腎患者因為每週都要進行3次血液透析治療，於洗腎過程中體內的水溶性維生素很容易流失，因此洗腎患者通常需要額外補充水溶性維生素B、維生素C及葉酸等。
女性停經後，骨質疏鬆的風險提高，除了多吃含鈣食物，也可以依醫師指示額外補充鈣片及維生素D。
過量攝取維生素反而對健康有害
過量攝取維生素，不但無益於健康，還會對身體造成危害。例如：
1、過量補充維生素A會出現腸胃道不適、視力模糊、肝功能異常等症狀。
2、服用過量的維生素B3會有肝毒性，影響肝臟功能。
3、過量補充維生素B6會有神經毒性，出現神經病變。
4、過度補充維生素C，可能會造成人體內草酸含量增加，提高腎結石發生率。
5、過量補充鈣片及維生素D，會造成高血鈣症，增加腎結石、便秘、腸阻塞的風險。
6、維生素E和維生素K與體內凝血功能有關，過量補充維生素E會增加凝血時間，容易造成血管出血。
7、過量補充維生素K則會縮短凝血時間，增加血管栓塞。
保健食品怎麼吃？醫師提3大黃金守則
無論是哪一種維生素都是有需要再吃，且不宜過量。補充保健食品應注意以下重點：
● 慢性病患者補充前應先詢問醫師。
● 必須按照產品外包裝指示服用。
● 兒童應均衡飲食，以吃原型食物優先。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《食安醫師的無毒餐桌：破解飲食迷思╳遠離毒物陷阱，專家帶你安心選、健康吃》天下文化出版，顏宗海、張靜慧著）
更多幸福熟齡文章
50歲裸辭底氣：房產+被動收入！狄志為將7成時間留給自己，打造「不用再為明天擔心」的熟齡人生
她從小資女到50歲財富自由：每月3千啟動「致富腦」，三步驟讓AI幫你守紀律，把複雜變簡單
退休夫妻擁「800萬存款＋5萬月退」仍窮活，不旅行、每月外食限1次…70後悔嘆：錯過享受生活的時機
其他人也在看
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 10
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 12 小時前 ・ 21
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 18
50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜
隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。 1、肉桂與荳蔻茶肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。 2、水煮蛋雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。 3、蒲公英與菊苣茶蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。 4、苦瓜苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 4
過了45歲超難瘦？吃「這7食物」睡覺也能燃脂
生活中心／杜子心報導不少人過了45歲、50歲後都會有同樣的感嘆，「吃得都跟以前一樣，為什麼體重卻一直在增加，其實年紀增長讓新陳代謝放慢是事實，但並不代表燃脂就此卡關。美國健康飲食網站《Eat This, Not That!》引述 Inner Health and Wellness 創辦人、營養師莎哈．貝爾吉斯（Sahar Berjis）指出，只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、促進消化、降低發炎的飲食習慣，夜間反而能成為身體修復與燃脂的重要時段，特別是對45歲以上族群最有幫助。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 2
減脂族快看！營養師曝「1食物」下肚像喝油：麵條界吸油面紙
不少民眾減重時，會選擇看似清淡、份量不多的雞絲麵當作主食，但這樣的選擇真的有助於減脂嗎？對此，營養師曾建銘在社群平台發文直言，「它本質就是『麵條界的吸油面紙』」貼文一出，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 3 天前 ・ 24
以為會胖結果卻相反！營養師親測連吃7天酪梨 身體「這1改變」超意外
「酪梨是超級食物」這句話，多數人都不陌生。它富含健康脂肪、膳食纖維與多種微量營養素，經常被營養師推薦作為日常飲食的一部分。但如果真的每天固定吃一份酪梨，身體會發生什麼實際變化？營養師Lauren Manaker親自進行了一項為期一週的飲食實驗，連續 7 天每天攝取一份酪梨，觀察對精力、消化與整體健康感受的影響。她分享，這次實測不只驗證了營養學理論，也讓她對這項食物的價值有了更深刻的體會。 每天一份酪梨 一週後最明顯的改變是「飽足感」 在這項實驗中，Lauren並不是每天吃一整顆酪梨，而是攝取標準份量，約為中等大小酪梨的三分之一。她將酪梨靈活加入三餐中：早餐抹在全麥吐司上，午餐搭配沙拉或穀物碗，甚至有一天晚餐直接打成濃郁的義大利麵醬。一週下來，她感受到最明顯的變化，是飽足感顯著提升。她表示，吃完餐後能維持更長時間不餓，也較少在下午出現想吃零食的情況。雖然短短一週不足以產生劇烈的長期變化，但這樣的感受，正是高營養密度食物帶來的典型效果。同時，她也發現自己的消化狀況相當穩定，排便規律，推測與酪梨中豐富的膳食纖維有關。至於皮膚或頭髮，雖然沒有立刻出現明顯變化，但她也提到，維生素 E 與植物營養常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳
天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 12
這些保健食品不能一起吃！魚油、葉黃素、鈣、鐵吃錯超傷身
服用保健食品，除了要注意攝取時間外，也要留意有些營養品是不能一起吃的，像是葉黃素、鈣片、魚油、鐵等就有一些食用技巧，小心不要吃錯了，否則容易對身體造成影響！ 葉黃素、β-胡蘿蔔素不能一健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
他們自律又養生 「1事」害動脈硬化！醫嘆：防不勝防
現代人關注飲食與生活的健康，但醫師李思賢表示，他在診間發現，一群極度自律的患者即使相當養生，但健檢報告仍顯示發炎指標偏高，這讓他思考是否漏掉了空氣品質這項健康隱憂。一項研究指出，空氣污染不只傷肺，那些吸入的超細懸浮微粒 (Ultrafine PM) 會直接重塑人體的腸道菌相，進而加速動脈硬化的進程。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術
康健雜誌於2025年12月30日的報導中，指出台中榮總神經外科的科主任楊孟寅是「2026年度好醫生」，是台灣少數能將尖端科技轉化為臨床應用的「跨領域醫師」，將腦部、脊椎手術精準度推向極致，甚至領先全球取得美國FDA認證，將AR擴增實境導入困難手術，更長年穿梭於醫學中心與偏...CTWANT ・ 1 天前 ・ 15
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 2 天前 ・ 13
「減脂早餐」只吃豆漿+水煮蛋？營養師警告：這樣吃更難瘦，小心還會掉髮、失眠！
原來正確的減脂早餐公式是這樣：先保留豆漿＋水煮蛋，再加一塊地瓜補足天然低GI碳水，能讓血糖穩、精神更好。接著放一顆小番茄，或換成藍莓、奇異果的低糖水果，補上維生素與纖維，把營養拼圖更完整。但還沒結束，因為沒有優質油脂，很多營養素其實吸收不起來！所以最後再抓...styletc ・ 1 小時前 ・ 發表留言
致死率40%！川菜主廚戒酒4年「肚子劇痛休克」…醫示警：這併發症最慘
台中一名52歲陳姓男子，年輕時喜歡跟朋友喝酒聊天，一次可以喝下6瓶啤酒，後因身體健康因素已戒酒4年。不料去年6月，陳男因劇烈腹痛休克送醫，經診治發現，竟是胰臟炎合併十二指腸穿孔，引發急性腹膜炎，致死率超過40％，情況一度危急。幸好經醫護團隊多次手術、努力清創後，陳男病情終於穩定，他也趁今天（7日）生日，許下願望「要健康出院回家」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3
中壢21歲男大生上課突昏倒！緊急送醫不治 死因曝光
近日冷氣團報到，全台多處發布低溫特報，傳出桃園中壢有一名21歲大學男學生在上課過程中突然昏倒，送醫前就沒有呼吸心跳，經CPR並送醫搶救仍宣告不治。檢警初判死因為心因性猝死，是否與低溫有關將待進一步釐清。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 1
一咳就漏尿？醫師5類高風險族群 更年期漏尿改善方法一次看
中年漏尿的煩惱可能發生在你或是家人身上，打噴嚏、咳嗽時就不小心「漏出來」，醫師就點名，有5種人是漏尿的高危險族群，如果要改善漏尿問題，可以透過改善日常的生活習慣，同時也建議可以多做運動增強骨盆底肌力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
指甲出現「小白點」非缺鈣！醫揭真相：鋅不足才是主因
許多人發現指甲出現小白點時，第一反應就是「缺鈣」，但營養功能醫學專家劉博仁指出，這其實是流傳已久的誤會，這些訊號通常與鈣無關，反而是身體暗示缺乏鋅。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
母女3人「無症狀罹肺癌」！醫曝「神秘連結」：1動作保命
肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，年奪萬人命，最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。醫師陳右儒表示，一名80多歲女子因跌倒接受檢查時，意外確診早期肺腺癌，也因其罹癌，家屬提高警覺接受篩檢，其中2個女兒及早發現肺癌接受手術治療。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
「火鍋」是減醣好幫手 湯底、食材4大原則避免爆醣
天氣轉冷，不少人想狂嗑火鍋暖身暖心，擔心熱量爆表嗎？其實只要吃得對、選得好，不僅能吃得健康美味，更是減醣一族的好幫手。 日本減醣權威醫師江部康二在《間歇性斷食減醣全書》中就表示，自己在家煮飯時，最簡單的低醣餐就是火鍋。《減醣烘焙》作者、營養師林俐岑也說，「火鍋確實是減醣族比較好操作的飲食模式，只要掌握幾個原則就能達到滿理想的減醣效果。」到底減醣族吃火鍋有哪些地雷要注意，避免落入爆醣陷阱呢？ 火鍋湯底聰明選 小心暗藏爆醣、爆卡地雷 湯底建議選擇清湯底，例如昆布湯、番茄湯底等蔬菜湯底都是好選擇，熱量低，含醣量也不高，且清湯底通常添加物較少，對身體較沒負擔，另外，像是海鮮湯底或雞湯底也是可以考慮的湯底選擇。 至於許多人愛吃的香濃牛奶鍋、濃郁的南瓜鍋，恐怕就是減醣族的NG選擇，不只含醣量較高，也可能會不小心吃進隱藏的醣份，而且部分店家為了要增加香氣、風味，甚至還會添加奶油、起司，更容易攝取到額外熱量。至於麻辣鍋、沙茶臭臭鍋，營養師孫語霙也認為不OK，雖然美味可口，但臭臭鍋會加沙茶，以及加了很多豆瓣醬、辣油的麻辣鍋，油脂及含鈉量都很高，可以說是熱量炸彈，若想減肥就要避免。 如果想要特殊風味又能減康健雜誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言