綜合高中全國唯一 中市大甲高中榮獲藝術教育績優學校

教育部公佈「第12屆藝術教育貢獻獎」得獎名單，臺中市立大甲高中為全國唯一獲獎的綜合型高中，展現長期推動藝術教育的卓越成果與創新能量。

大甲高中長年推動藝術教育紮根校園，並以「跨界創藝」為發展主軸，整合「藝術深耕校園」、「藝心連結社區」、「藝用產學合作」及「藝美放眼國際」四大領域，全面培養學生的美感素養與創造能力。學校已連續28年辦理「荷塘藝術月」，以藝文展演、裝置藝術與社區共創為核心，打造屬於地方的年度藝文節慶，讓藝術走出校園、融入生活，成為地方文化的重要品牌。

大甲高中校長高榮利表示，學校積極發展在地特色課程，如「媽祖行腳文化踏查」紀實創作，結合在地信仰、文學與影像紀錄，引導學生在文化觀察中培養創作能力與家鄉情懷。同時，協同臺中市陶藝教學中心開設「陶藝×科技」STEAM跨域課程，融合藝術與科技思維，連續三年榮獲全國科學展覽會第一名，並代表臺灣登上國際舞臺，展現跨域整合的前瞻實力。