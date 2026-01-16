2026台北燈節2/25登場 變形金剛小提燈3/1起發放

台北市觀傳局今天宣布，2026台北燈節將於2月25日登場，今年規畫西門與花博雙展區，展期至3月15日，每天晚間5時至10時亮燈，並推出以電影《變形金剛》角色柯博文為原形的小提燈，預計3月1日起在展區發放。

台北市觀光傳播局16日舉行2026台北燈節宣傳記者會，公布活動將於2月25日登場，此次規劃西門與花博雙展區，並打造以電影「變形金剛」角色柯博文造型小提燈，預計3月1日起發放。（圖／台北市觀傳局提供）

台北市觀光傳播局今天舉行2026台北燈節宣傳記者會，觀傳局長余祥表示，此次活動首度嘗試雙展區結合雙IP模式，在西門與花博展區設計不同主題，其中花博展區將攜手《變形金剛》（Transformers），打造前所未見的主題燈組與光影展演。

余祥介紹，花博展區主題燈組以電影中「博派」（Autobots）領導者「柯博文」（Optimus Prime）為主角，搭配柯博文戰友「大黃蜂」（Bumblebee）和反派「密卡登」（Megatron），三大經典角色共同營造沉浸式賞燈體驗。

記者會同時曝光此次小提燈造型，觀傳局表示，搭配《變形金剛》主題，今年提燈結合科技感與童趣元素，以「柯博文」為外型設計，兼具製作樂趣與收藏價值，預計3月1日起在展區及各行政區同步發放。

觀傳局表示，此次燈節展期為2月25日至3月15日，每天晚間5時至10時亮燈，推薦民眾至花博公園圓山園區逛展時，可搭捷運到圓山站後步行至展場，並順遊周邊孔廟、圓山及大龍峒商圈等景點；西門展區則可搭捷運到西門站後步行至西門紅樓。