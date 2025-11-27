綜所稅免稅額全面調高 686萬戶減稅144億元

行政院今(27)日通過最新減稅方案，核心著重於全面調整綜合所得稅結構。此次調高免稅額、扣除額與課稅級距，皆屬115年度所得適用範圍，民眾將於116年5月申報所得稅時受惠，估計全台約686萬戶可望降低稅負。整體減稅金額上看144億元，為近年規模最大的制度性改變。

由於消費者物價指數(CPI)較上次調稅年度累計上漲4.13%，已達法定3%調整門檻，因此依法更新相關金額。每人免稅額由9.7萬元提高至10.1萬元，70歲以上則調至15.15萬元；標準扣除額改為單身13.6萬元、有配偶者27.2萬元；薪資特別扣除額與身心障礙特別扣除額同步調升至22.7萬元。

廣告 廣告

課稅級距亦同步上調，以減輕各所得階層負擔。依試算，淨所得約59萬元以上者可減稅2萬元，133萬元以上降5萬元，266萬元以上減少11萬元，高所得者最高可省稅21萬元。財政部表示，這次的制度性調整可望提高民眾可支配所得，對抵禦物價上漲具正面效果。

同時，免稅門檻也因應家庭類型明顯提升，對租屋族、雙薪家庭與育兒家庭最具幫助。以115年度報稅試算，單身租屋族年所得64.4萬元以下即可免稅；雙薪租屋家庭免稅門檻提高至110.8萬元；扶養兩名6歲以下幼兒的4口之家，年所得168.5萬元內免稅；三代同堂家庭如同時扶養70歲以上且符合身障與長照扣除額之長者及2名幼兒，免稅所得可達218.35萬元。若立法院通過長照扣除額由12萬元增至18萬元，則門檻可望再放寬至224.35萬元。

長照家庭亦是本次重點，長照特別扣除額將由每人每年12萬元，上修至18萬元，預估受惠家庭約35萬戶，增加減稅利益約10億元。基本生活費則提高至21.3萬元，可再提供202萬戶實質減稅效果。

所得稅以外，本次還涵蓋貨物稅措施，像是2000cc以下的小型汽車最高可省10萬元，小型機車最高省6,000元；電動車免徵貨物稅及牌照稅期限延長至2030年底；節能家電退稅延長至2029年底，每台補助最高2,000元。明(2026)年起，無添加糖飲料與部分節能家電也將免徵貨物稅，以引導綠色消費並協助產業升級。

財政部強調，此次修訂內容屬依法定機制進行的制度性減稅，不僅兼顧租稅公平，也在物價偏高的環境下減輕民眾生活負擔，所有項目將在立法院審議通過後正式上路。

原文出處

延伸閱讀