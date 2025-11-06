綜所稅免稅額與標準扣除額可望調高 2027年申報適用

（中央社記者呂晏慈台北6日電）隨消費者物價指數（CPI）上漲，明年度綜所稅免稅額可望調高至新台幣10.1萬元，標準扣除額調高至13.6萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額調高至22.7萬元，2027年5月申報綜所稅時適用。

財政部會進一步精算，循例將於課稅年度的前一年年底或當年年初，依實際調整情況對外公告確切調幅。

為減輕民眾負擔，所得稅法設有減稅機制，每當消費者物價指數較上次調整年度的指數上漲累計達3%以上時，將依照上漲程度調整綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距金額、退職所得定額免稅金額等。

根據主計總處今天公布最新數據，消費者物價指數較前一次調整累計上漲約4.13%，依此幅度初步計算，2026年綜所稅免稅額將由9.7萬元，調升4000元至10.1萬元；標準扣除額將由13.1萬元，調升5000元至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）；薪資及身障扣除額由21.8萬元，調升9000元至22.7萬元。

此外，綜所稅課稅級距及退職所得定額免稅金額也將調高，預估調整為綜合所得淨額61萬元以下適用稅率5%，61萬元至138萬元適用稅率12%，138萬元至277萬元適用稅率20%，277萬元至518萬元適用稅率30%，518萬元以上適用稅率40%。（編輯：林淑媛）1141106