綜所稅免稅額調高了！ 四口家庭爽省逾1.7萬元

報稅示意圖（圖／中國時報吳靜君攝）

物價漲幅達標，115年度綜所稅可望再減稅，免稅額將從9萬7000元，增加到10萬1000元，增加4000元；標準扣除額13萬1000元，提高到13萬6000元，增加5000元；薪資扣除額與身心障礙扣除額從21萬8000元提高到22萬7000元，增加9000元，民眾在116年度報稅時就可適用。

根據《所得稅法》規定，免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額及身心障礙特別扣除額，每遇到消費者物價指數較上次調整年度，上漲累計達3％以上，按上漲的程度調整

廣告 廣告

此外，課稅級距也因此調整，所得淨額從59萬適用5％以下稅率，調高到61萬元；59萬到133萬元適用12％稅率，則提高為61萬到139萬元；而適用20％者則是從133萬到266萬提高調整為139萬到277萬；而30％稅率者則從266萬到498萬調整為519萬元；而最高稅率40％以上，則從498萬提高到519萬元。

而以四口之家綜所稅來說，扣除額可以增加4.4萬元，省稅約2200元到1.76萬元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因

獨／和平大苑黑歷史曝！瘋狂粉絲自稱「周杰倫朋友」 一路進天王家中自拍

年輕人不願吃苦？做1年離職被嗆「草莓族」 一票人直搖頭：拿香蕉只能請猴子