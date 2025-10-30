綜所稅第2批退稅 今入帳

113年度綜合所得稅第2批退稅，將於10月31日當天撥入納稅義務人指定的金融機構帳戶或寄發退稅憑單。北區國稅局基隆分局特別提醒，該批退稅憑單兌領期間自10月31日起，至12月31日止，納稅義務人應留意兌領期限。

北區國稅局基隆分局表示，113年度綜合所得稅第2批次退稅的適用對象，是採用人工、二維條碼申報，抑或於5月11日以後，以及5月10日以前向「非」戶籍所在地國稅局申報的稅額試算書面回復確認的退稅申報案件。

基隆分局指出，第2批次的退稅憑單，兌領期間自今年10月31日起，至12月31日止。因此，納稅義務人在接獲退稅憑單後，可儘速持退稅憑單到指定的金融機構辦理提兌。其中，退稅金額未達新臺幣5000元者，可攜帶國民身分證、印章及退稅憑單到票面指定付款銀行兌領現金，其餘則須到金融機構或郵局以票據交換方式領取退稅款。