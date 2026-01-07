綜所稅退稅額增14.1% 第3批7萬戶1/20入帳

綜合所得稅退稅規模放大，政府減稅效應浮現。根據財政部統計，去(2025)年3批綜所稅退稅合計384.6萬戶、金額達682.2億元，年增約14.1%；其中第3批退稅將於今(2026)年1月20日入帳，約7.2萬戶可收到退款，金額約8.5億元。

財政部資料顯示，去年5月辦理的綜所稅結算申報，總申報件數705.3萬件，年升1.95%。從5區國稅局分布來看，北區申報件數約279萬件，續居各區之首；其次為中區161萬件、南區96萬件。人口與經濟活動集中區域，仍是主要申報來源。

在退稅分布方面，北區國稅局退稅戶數約147萬戶、退回285.3億元，件數與金額皆為5區最多；中區約有91萬戶退稅、金額133.1億元。台北國稅局退稅戶數約47.3萬戶，件數雖非前3名，但退款118.2億元，金額規模仍位居5區第3名，呈現高所得族群集中區域的退稅金額結構。

財政部表示，從結算結果觀察，退稅戶數與金額同步成長，且金額增幅顯著高於戶數增幅，可見免稅額、各項扣除額及每人基本生活費調升後，實際稅負隨之下滑，減稅效果直接反映在申報結果中。

除退稅規模擴大外，補稅案件則呈現不同走勢。全年補稅戶數約17.9萬戶，年降6.1%，補繳金額98.3億元，年彈10.42%，顯示補稅案件降低，但單一案件金額相對升高。

其中，因申報錯誤遭補徵的違章補稅案件約1.5萬戶，件數較前(2024)年小跌，但補稅金額達48.1億元，仍呈現上揚趨勢。補稅情形主要集中於免稅額、所得額及扣除額申報錯誤，又以所得額與扣除額影響金額較大。

常見補稅原因包括漏報租賃所得或私人借貸利息所得，以及列報扣除額未符規定，例如將非醫療性質的醫美整形、坐月子費、看護費或住院期間餐費列為醫藥及生育費，或在申報醫藥及生育費列舉扣除額時，未自行減除已受領的保險給付。

