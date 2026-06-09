綜所稅退稅635億元 首批3類人7/31入帳

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綜合所得稅結算申報已於6月1日截止，退稅資金將分批入帳。財政部初步統計，今(2026)年全國可退稅金額約635億元，較去(2025)年672.04億元減少約37億元，為歷史次高水準。第1批退稅預計7月31日辦理，採帳戶直撥退稅的民眾當日即可入帳。

去年綜所稅退稅金額創新高，主要與課稅級距調高，以及免稅額、扣除額、每人基本生活所須費用同步調整有關。今年稅制變動幅度相對有限，退稅總額因此略低於去年。不過，全國退稅金額連續2年超過600億元，反映減輕民眾稅負及便民申報措施已有一定效果。

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依退稅時程來看，今年將分為3批辦理。第1批退稅日期為7月31日，對象包括在申報期限內採網路或手機報稅的退稅案件、以線上登錄或電話語音回復稅額試算的案件，以及於5月11日前，向戶籍所在地國稅局以書面回復稅額試算者。由於網路申報及線上回復比例高，首批通常涵蓋多數退稅戶，金額也占整體退稅的大宗。

第2批退稅日期為10月30日，包括採人工申報、二維條碼申報的退稅案件，以及稅額試算以紙本方式在5月12日至6月1日間回復者；若民眾於5月11日前向非戶籍所在地國稅局以紙本回復稅額試算，也會列入第2批退稅。第3批則於明年1月20日啟動，對象為逾期申報案件，以及原申報結果為繳稅或不繳不退，但經國稅局核定後改為退稅的案件。

國稅局表示，綜所稅退稅方式分為直撥入帳及憑單退稅。採直撥退稅者會在各批次退稅日，直接撥入納稅人指定帳戶；選擇憑單退稅者，國稅局將寄發退稅憑單。退稅金額未滿5,000元，可就近至指定付款銀行兌領現金，其餘則須存入金融機構或郵局帳戶，經由票據交換程序領取款項。

為加快稅款領取速度，並降低憑單遺失或逾期未兌領風險，國稅局鼓勵民眾改採直撥退稅。如果原本選擇憑單退稅，國稅局將寄送「直接劃撥退稅同意書」，民眾收到後可填寫退稅存款帳號，親自簽名或蓋章，在期限內親送、傳真或掛號郵寄至戶籍所在地國稅局；也可上財政部稅務入口網申請同意直撥退稅，改成帳戶入帳方式領取。

國稅局提醒，退稅期間是詐騙訊息容易出現的時點。稽徵機關不會以電話、簡訊或電子郵件要求民眾點擊連結提供銀行帳戶資料，也不會要求至ATM、網路銀行操作轉帳退稅，更不會索取信用卡資料、密碼等敏感資訊。民眾如須查詢退稅進度或核定資料，應透過財政部及國稅局官方管道辦理，避免個資及財務資料遭不法人士利用。

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