綜藝大哥爆猛料！ 性感女星遭「潛規則」放生…下場超驚人

演藝圈的潛規則是不是一種不能說的秘密？日本演藝圈類似狀況時有所聞，甚至近年還發生電視台被指控「進貢」女主播給綜藝界大哥的醜聞，不過就在近日，日本資深綜藝大哥關根勤也親自證實，的確親眼看過知名性感女星遭經紀人「放生」，被導演潛規則的情況，下場也曝光，震撼日本演藝圈。

現年72歲的關根勤，是日本演藝圈的大哥大，更是許多日本民眾心目中最喜愛的主持人，出道超過50年的他，近期則轉戰YouTube，邀請許多演藝圈好友暢談日本演藝圈的秘辛。

關根勤邀請諧星團體「三明治人」拍攝節目，聊到圈內性騷擾話題。關根勤自己先分享經歷：「我剛進入演藝圈的時候是21歲吧，當時我已抱有決心的，我曾設想要是有女性製作人跟我說『要不要交往看看啊』的話該怎麼辦？」但關根勤直言，實際上沒遇過這種情形。

但是類似的潛規則，關根勤直言見過過類似狀況，「以前應該是真的有人在（陪睡）。我認識一位走性感路線的女藝人，被經紀人叫去跟導演一起吃飯，結果經紀人直接跟藝人說『那接下來就拜託囉』，經紀人就直接離開了，對方就邀女藝人出發吧。」

三明治人聽到猛料後震驚不已，還追問：「（藝人）很有名嗎？」關根勤暗示「滿知名的」，還說：「但最後她也不是拿到什麼了不起的大工作，就只是節目助理之類，而且只出場了一次。」

影片發出後，日本網友留言表示這不稀奇，也直言問題在於在權力結構上處於優位的製作人、導演等人把不自願的人說成自願陪睡，這明顯已經涉及職權性騷或性侵；甚至，另一名網友爆料自己過去跟某位當紅女星交情不錯，對方對於陪睡這種潛規則僅淡然表示：「這很正常。」

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

