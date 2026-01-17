綜藝大哥親睹演藝圈潛規則 性感女星陪睡換工作下場超唏噓
日本資深藝人關根勤近期在YouTube頻道節目上大聊演藝圈祕辛，證實傳聞中的陪睡疑雲並非空穴來風，描述當年親眼見證的離譜案例，讓現場來賓聽得目瞪口呆。
入行就做好獻身準備
72歲綜藝大佬關根勤在網路節目與諧星團體「三明治人」對談，關根勤回想起剛入行21歲時，當時甚至做好獻身的心理準備，心裡演練過如果被女製作人看上，提議交往等潛規則時該如何應對，不過現實生活中，他一次都沒遇過這種遭遇，反倒是看過誇張的職場黑幕。
經紀人放生女星
關根勤爆料曾目睹一位小有名氣的性感女星，被經紀人安排與導演應酬吃飯，飯局結束時，經紀人竟然直接放生自家藝人，只丟下一句「那接下來就拜託囉」便先行撤退，製作人直接邀約女藝人「續攤發展」。
潛規則後女星下場
面對來賓追問該女星的身分，關根勤暗示女主角其實當時小有名氣，但換來的報酬卻只是在節目中短暫露臉機會，僅在節目中當過1次助理，隨後便沒了下文，令人感嘆演藝圈的殘酷。
