《綜藝大熱門》農曆年後復播？吳宗憲指派製作單位做1事

陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu黃路梓茵主持《綜藝大熱門》長達12年。（三立提供）

吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵主持12年的《綜藝大熱門》，去年6月宣布改版，要從周播帶狀節目轉型為周末大型綜藝秀，進軍周末綜藝市場。時隔半年，今（30日）終於傳出節目新進度，有望在農曆春節後復播。

吳宗憲證實節目還在，也透露他去年底和《大熱門》的工作人員聚會，他要求製作單位想出好的、特別的內容與方向，「這樣才能吸引年輕人，不然沒有意義，我很忙的，時間有限」。

至於播出時段是否為2026年第2季？將進軍週末黃金時段？吳宗憲則坦言：「播出的時間點還沒有做最後決定」。對此，電視台尚未做出回應。

