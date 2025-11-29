《綜藝大集合》奪2025亞洲電視大獎「最佳綜藝節目主持人」 胡瓜感謝「世界級肯定」
記者周毓洵／臺北報導
民視《綜藝大集合》傳來捷報，勇奪「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎，讓胡瓜率領阿翔、籃籃、郭忠祐與賴慧如的主持陣容，在國際舞台上大放異彩。
《綜藝大集合》多年走遍全台、深入地方、把歡笑與獎金帶給觀眾，這次獎項被視為跨國級肯定。胡瓜感動表示，能從多國節目中脫穎而出是「世界級的榮耀」，他也特別感謝幕後團隊長年在外景中風吹日曬的辛苦付出，更感謝最重要的「隱形主持人」全臺熱情的鄉親們，「因為有大家的參與，才會有精彩的火花。」
節目日前來到桃園中壢仁海宮，現場人潮擠得水洩不通，胡瓜見狀直呼「不愧是仁海宮！」並向粉絲致謝。製作單位也趁機推出全新單元「搖滾人生錦標賽」，鼓勵長者動動手腳、手眼併用，設計三關遊戲讓在地媽媽們挑戰。
66歲的胡瓜率先與董至成示範，沒想到兩人從頭到尾呈現「東倒西歪模式」，尤其最後一關「溜溜球分海」完全失守，胡瓜連一顆球都接不住，董至成也狀況連連。賴慧如見狀建議「一人顧一邊」，兩人依然忙到手亂腳亂，讓胡瓜忍不住自嘲：「我們有這麼癡呆嗎？」最後甚至喊出「算了算了！」現場笑翻。接著輪到在地媽媽上場，70多歲的她們卻展現驚人的手眼協調，穩穩完成關卡，讓主持群全看傻眼。最後冠軍也由當地媽媽拿下，胡瓜與董至成哭笑不得，喊話：「要回去好好練基本功了！」
胡瓜感謝世界級肯定，也把榮耀歸功給「最挺節目的鄉親們」。（民視提供）
《綜藝大集合》奪下2025亞洲電視大獎主持大獎，主持群喜訊傳遍全場。（民視提供）
