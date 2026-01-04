《綜藝大集合》新豐作浪挑戰賽 撿金球得獎金

記者周毓洵／臺北報導

民視《綜藝大集合》本週來到新竹新豐溪南鳳蓮宮，一開場就上演驚喜橋段。胡瓜與阿翔發現其他主持群全數消失，正納悶是不是「集體鬧脾氣」時，戲台上突然傳來此起彼落呼喊胡瓜名字的聲音，抬頭一看才發現籃籃、賴慧如、郭忠祐與宜芳早已埋伏在高處，準備給大家一個大驚喜。

製作單位特別設計全新遊戲「新豐作浪挑戰賽」，直接從屋頂灑下多達500顆球，只要撿到金球就能獲得獎金，現場觀眾早已摩拳擦掌。隨著球雨傾瀉而下，現場瞬間變成大型搶球戰場，最後5位幸運觀眾成功抱走獎金，笑得合不攏嘴。

廣告 廣告

不過胡瓜覺得這樣「送得不夠過癮」，立刻加碼第二輪挑戰。撿到金球的觀眾可晉級「作浪破水球」，必須揮動沉重戰繩，擊破空中擺盪的水球，比拚誰完成速度最快，獎金也跟著升級。但戰繩重量驚人，不少女觀眾光是甩動就已相當吃力。

見狀，胡瓜與董至成主動跳出來「代打謀福利」。第一棒由董至成上場，只見他甩得滿頭大汗、動作笨拙，努力又狼狽的模樣讓全場笑翻，最後竟花了54.87秒才完成挑戰，效果十足。輪到胡瓜上場時，他卻突然從鏡頭前消失，現場只聽到奇怪聲響，轉頭一看才發現胡瓜竟帶著兩名肌肉猛男在一旁拉筋暖身，畫面超鬧，立刻成為全場吐槽焦點。搞笑歸搞笑，胡瓜最後仍乖乖站上挑戰區。

原本眾人都不看好胡瓜的表現，沒想到他一出手就震撼全場，僅花13.58秒就完成破水球任務，成績直接讓大家驚呼連連。阿翔忍不住大讚：「以瓜哥這個年紀來說，真的已經非常不容易了！」成功跌破眾人眼鏡，也再次證明《綜藝大集合》不只拚效果，連體力戰都是真刀真槍。

胡瓜（中）挑戰前竟先拉筋暖身，還找來肌肉猛男助陣，畫面超鬧成全場焦點。（民視提供）

不被看好的胡瓜（中）最後僅用13.58秒完成破水球任務，成績驚艷全場。（民視提供）