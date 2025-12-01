《綜藝大集合》榮獲「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎！胡感謝世界級肯定





娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

民視週日晚上八點《綜藝大集合》傳出捷報享譽國際，榮獲「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎，讓全世界看到胡瓜領軍阿翔、籃籃、郭忠祐以及賴慧如發送幸福獎金，把歡樂帶給觀眾。胡瓜提到能在這麼多亞洲國家的電視節目脫穎而出，這是一種世界級的肯定，謝謝辛苦製作團隊，每次外景風吹日曬雨淋，全體上下都是體力活，最感謝的是觀眾以及參與的「隱形主持人」鄉親們，有他們的參與，才能有爆笑的火花。

廣告 廣告





《綜藝大集合》榮獲「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎！感謝世界級肯定

胡瓜與董至成

節目日前來到桃園中壢的仁海宮，胡瓜看著這邊人山人海的人潮，不禁感嘆這邊不愧是仁海宮，也很感謝觀眾的支持，於是設計了全新的單元「搖滾人生錦標賽」，鼓勵當地的長者可以多多手眼併用，總共有三個單元來讓媽媽們挑戰，而今年６６歲的胡瓜也首先下來與董至成合作一起示範，結果兩個人示範得東倒西歪，尤其是第三關的「溜溜球分海」，胡瓜一顆球都沒有成功過，董至成自己也玩得亂七八糟，賴慧如才提議兩人合作，要他們一人顧一邊就好，讓胡瓜不禁懷疑自己：「我們有這麼癡呆嗎？」，直到球開始滾下來，胡瓜與董至成即使合作還是一顆球都沒有成功，手忙腳亂的在玩遊戲，最後自暴自棄的說：「算了算了。」，讓大爆笑。接著換媽媽們上場，看著媽媽們有條不紊的玩遊戲，讓大家都瞪大眼睛，雖然她們已經七十幾歲了，但手眼協調相當厲害，最後冠軍也是由當地媽媽榮獲，看來胡瓜與董至成哭笑不得，直呼要回去好好訓練自己的手眼協調了。

《綜藝大集合》榮獲「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎！感謝世界級肯定

董至成挑戰遊戲

原文出處：《綜藝大集合》榮獲「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎！感謝世界級肯定

更多民視新聞報導

SJ圭賢擔心在台人氣！喊話羅PD「工作不要太認真」

濱崎步演唱會突喊停仍登台！1.4萬空席演唱會錄製震撼曝光

民視新戲《豆腐媽媽》即將上檔！網友敲碗錦雯加入演出 本人「21字」回應了

