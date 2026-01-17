《綜藝大集合》爆回收來賓紅包！要胡瓜自掏腰包來補？親友心疼：被民視羞辱太久

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

綜藝大哥胡瓜與民視的合約爭議再掀話題。胡瓜近來證實，自己目前與《綜藝大集合》並未簽訂正式合約，改採「做一集、領一集」的方式合作。外界曾盛傳他因不願降價、又要求加薪才未續約，對此胡瓜無奈澄清：「沒有所謂價錢問題，我多希望他們（指民視）盡量拿錢來侮辱我啊。」一句玩笑話，卻讓身邊親友相當心疼，認為瓜哥「被民視羞辱太久了」。

胡瓜近來證實，自己目前與《綜藝大集合》並未簽訂正式合約，改採「做一集、領一集」的方式合作。（圖／綜藝大集合臉書）

據《鏡週刊》報導，胡瓜與民視爆發合約爭議期間，外界不斷出現「胡瓜開高薪」、「不肯退讓」等傳言，讓知情人士不滿，認為有人刻意放話，試圖將他塑造成貪婪形象。事實上，胡瓜在意的並非主持費，而是近年電視台為節省成本，影響節目道具品質與安全性，他多次反映來賓可能受傷的風險，卻未見改善。

廣告 廣告

此外，還傳出節目中發給藝人的紅包會被製作單位事後收回。胡瓜心疼來賓賣力演出，乾脆自掏腰包補給大家，沒想到卻因此被貼上「死要錢」標籤。親友看不下去，曾勸他離開節目，但胡瓜顧念鄉親觀眾，仍選擇忍耐。

對此，民視回應強調，製作單位「絕無收回紅包一事」，藝人領取遊戲獎金都有簽立勞務報酬單，道具安全也有把關並定期更新，現場也都有醫護人員跟運動防護員支援，「會把參與的來賓及觀眾的安全放在第一位」。

胡瓜也親自說明，因前兩年合作未簽正式合約，才在去年10月寄出存證信函提醒合約期限，卻被誤傳成不再主持節目，甚至讓不少觀眾以為他退休。他坦言，實情很單純，「就是我沒有合約，接下來大藝（指製作單位）做一集，我就拿一集錢」，跟民視之間沒有沒有所謂價錢問題，「我多希望他們（指民視）盡量拿錢來侮辱我啊」。

更多FTNN新聞網報導

胡瓜確定不續約民視！《綜藝大集合》明年1月錄最後一集

胡瓜遭傳破冰民視！不減薪續留《綜藝大集合》 還錄製除夕特別節目

胡瓜續留《綜藝大集合》！還原民視合約糾紛 無奈：儘量用錢來侮辱我

