《綜藝大集合》爆外景道具不安全！回收藝人遊戲獎金 電視台回應了

娛樂中心／綜合報導

綜藝天王胡瓜去年底宣布不再與民視續約，將於31日錄最後一集《綜藝大集合》。近來卻傳出合約有轉機，將會繼續主持。不過知情人士今（16日）向週刊爆料，電視台近年降低製作成本，也影響到節目的道具品質，讓來賓暴露在受傷風險。此外，藝人挑戰遊戲後獲得的獎金，還會被製作單位收回去，讓胡瓜自拋腰包還給來賓。對此，民視也回應了。

藝人挑戰遊戲獲得的獎金，傳出被《綜藝大集合》製作單位收回去，讓胡瓜自拋腰包還給來賓。（圖／翻攝自綜藝大集合臉書）

根據《鏡週刊》報導，民視近年降低製作成本，也影響到《綜藝大集合》外景遊戲道具的品質，常讓來賓暴露在受傷的風險中。胡瓜多次反映，都沒獲得改善。此外，節目上藝人挑戰遊戲後獲得的紅包，還會被製作單位收回去，胡瓜為了體恤藝人的賣力，還會自拋腰包，用自己的主持費包回去給來賓，卻還被說成「死要錢。」

知情人士爆料，電視台近年降低製作成本，也影響到節目的道具品質，常讓來賓暴露在受傷風險。（圖／翻攝自綜藝大集合IG）

對此，民視晚間親上火線回應「製作單位表示絕無此事（收回紅包），藝人領取遊戲獎金都有簽立勞務報酬單，關於道具安全部份，民視一直有在把關並定期更新道具，現場也都有醫護人員跟運動防護員，會把參與的來賓及觀眾的安全放在第一位。」

