《綜藝大集合》舞蹈接力賽 笑料掌聲齊飛

記者周毓洵／綜合報導

民視《綜藝大集合》本週來到雲林斗六「紅螞蟻生態世界」，節目一開場就被一群「活到老、跳到老」的跳舞媽媽團暖心包圍，讓主持人胡瓜看得心情大好，臨時發想全新遊戲「舞蹈花甲台灣巡迴賽」，結合藝人與樂齡媽媽的舞蹈接力賽，笑料與掌聲齊飛。

遊戲規則為兩位藝人搭配兩位媽媽組隊，由第一棒藝人出舞步，媽媽學習後一路接力，最後一棒藝人需與第一棒同步跳舞，傳接最成功者才能晉級。第1組舞陽出的舞步看似簡單，卻讓接棒媽媽瞬間「腦袋打結」，輪到籃籃接手時更是滿臉問號，忍不住大喊：「什麼東西？」場面相當爆笑。沒想到籃籃硬著頭皮跳完後，交棒給鄉親阿伯卻完全接不到訊號，亂跳一通，連準備接力的郭忠祐都看傻眼，笑聲不斷。

廣告 廣告

阿翔組則難度直接拉滿，身為關主的他竟跳起高難度Locking，原以為媽媽會手忙腳亂，沒想到接力時竟跳得有模有樣，動作到位、節奏精準，現場立刻響起熱烈掌聲，完全顛覆大家想像。

輪到胡瓜組時更是名場面連發，胡瓜才剛出完舞步，轉頭就對阿翔說：「我都忘記欸！」讓全場大笑。最後一棒由大飛與胡瓜對舞，本該看大飛表現，結果全場目光卻全盯著胡瓜有沒有跳錯，幸好關主順利過關，成功保住面子。

接續登場的「螞蟻上樹」體能關卡同樣高潮迭起，參賽者需在哨音後爬上傾斜紙管，搶下最上方的糖果。張芷緹率先上場速度飛快，卻在半途失去平衡掉落，反被穩扎穩打的觀眾逆轉奪勝，藝人組一連數局失利。關鍵時刻阿翔再度出馬，雖一度滑落，卻反手抓管倒爬成功，驚險搶下藝人組第1分，帥氣救援成功。

胡瓜（前右）出題後秒忘舞步，最後靠著鄉親媽媽神求援。（民視提供）

阿翔（中）挑戰高難度Locking，沒想到樂齡媽媽神還原舞步，動作到位獲得滿堂彩。（民視提供）