《綜藝大集合》：誰敢嫌胡瓜？鄉親「反應真的不太好」
《綜藝大集合》日前前進台南安定的保安宮，這裡於其他廟宇較不同是竟供奉著「雙主神」，主祀保生大帝與天上聖母，求平安、求健康還可以求藥籤，是地方重要的信仰中心。
節目在「搖滾人生錦標賽」，這次來到台南，就是要考驗安定媽媽們的反應力，要拿一個鐵板平放，旁邊的人慢慢把球都放上去，挑戰者要靠平衡力把球推到指定洞口；遊戲一開場胡瓜便邀請媽媽們一起大跳展現靈活度，之後身為「錦標賽創辦人」的胡瓜更親自驕傲的示範玩法，沒料到媽媽們紛紛趁機惡作劇、瘋狂放塑膠球，讓胡瓜手忙腳亂，最終以失敗收場，原本打算替自己找藉口的胡瓜，還被媽媽們直接吐槽「反應真的不太好」，直接吐槽，引爆現場笑聲。
胡瓜為了向保生大帝致敬，使用了籤詩當道具，藥引拿來玩遊戲，首先登場的「保生大帝樂透猜」採全民參與模式，每一輪都有兩位藝人登場PK，參賽觀眾只要押對邊即可晉級，存活到最後的觀眾更有機會獲得新台幣八千八百元的好運獎金。
第一關「誰是大鋼牙」由兩位「長輩」胡瓜與董至成率先對決，挑戰以牙齒把甘蔗皮剝乾淨，董至成在首戰表現亮眼，快速去皮後還悠哉啃起甘蔗，反觀胡瓜則咬甘蔗咬到滿頭大汗，逗樂現場觀眾。而胡瓜在後續關卡終於找到復仇機會，力邀董至成進行「風水輪流撞」，比賽剛開始讓董至成被水球擊中跌倒，全場笑聲不斷。
