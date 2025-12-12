《綜藝大集合》走入歷史？胡瓜鬆口「確定不續約」 明年1月最後錄影

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜與民視合約這幾年都不平靜，今年還傳出沒有意願再續約民視，老牌節目《綜藝大集合》恐面臨收攤。近期才剛傳出雙方談判有轉機，不過昨胡瓜出席餐敘就面露難色，說著「很冤枉」並說明天再談，今(12)日胡瓜與陳亞蘭、歐弟出席《週末最強大》開播記者會，被問及民視合約，他首度正面回應，強調已經確定不續約，節目將於明年(2026年)1月正式熄燈。

胡瓜(右起)與陳亞蘭、歐弟出席《週末最強大》開播記者會。(記者陳奕全攝)

胡瓜主持《大集合》二十多年陪伴無數觀眾，近期爆出不續約，原本才傳將維持原有水準不降價並會續約等，胡瓜則說怕像之前8點時段節目合約有糾紛，今年他在9、10月就先寄出存證信函表明不續約，「當時民視就也祝福，從頭到尾都很尊重我們的決定。」

廣告 廣告

胡瓜出席《週末最強大》開播記者會。(記者陳奕全攝)

胡瓜強調《大集合》將會錄到1月31日而已，至於外界談到的主持費問題，他也說是子虛烏有，並提到回民視錄除夕單元的部分，是因為民視今年4、5月早早就來邀約，胡瓜今年預計待在華視做除夕，經過華視同意，胡瓜也答應會回民視主持除夕的運動會單元。也說與白冰冰沒有不同台心結，強調根本沒冰過哪來破冰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

續留民視仍有變數？胡瓜委屈突喊「與事實不符」揭內情

劉真逝世5年！胡瓜驚爆辛龍「已讀不回」驚人內幕

才新婚1年！賴佩霞洋女婿病逝美國原因曝光

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

