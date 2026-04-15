《綜藝大集合》錄影現神蹟！一開拍胡瓜見「這幕」吃驚：感謝媽祖庇祐

四季線上／陳軒泓 報導

《綜藝大集合》最新一集來到桃園慈護宮和民眾同樂，開場就在廟前玩起歡樂的「祈福燒金紙」遊戲，派出藝人組隊進行示範，每個人都一邊熱舞一邊擲筊的模樣超逗趣，過程中大家越跳越嗨，幾乎忘了要擲筊的動作，結果籃籃差了一部就能獲勝，事後被胡瓜笑虧都是因為她太愛跳舞了！值得一提的是，錄影當日原本氣候不佳甚至下起大雨，想不到就在開拍前天氣就轉好，讓大家能順利在戶外錄影，對此胡瓜表示《大集合》多年來到各宮廟拍攝，感謝每一次神明的保佑，更提到這次錄影過程都沒有下雨，天氣又舒適涼爽，感謝慈護宮天上聖母媽祖的庇祐。

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遊戲「祈福燒金紙」笑料不斷

另外一項遊戲「追趕跑跳碰」，藝人克服重重障礙，挑戰跳躍不同形狀的大型軟墊到終點，由金淵珍、藍辰語、夏宇禾、李竸和董至成組成一隊上場，比賽開始看似相當順利，當大家看好能夠打敗實力堅強的觀眾組時，不料輪到董至成登場後戰況瞬間扭轉，只見他才踏上第一個軟墊就開始站不穩，雙腿狂抖的模樣讓全場笑翻，就連夥伴上前搭救也挽回不了頹勢，隨後董至成撐不住直接慘摔在地，原本穿在腳上的鞋子還瞬間噴出，逗得所有人哭笑不得，藝人組面臨重重危機，最終董至成受不了當場大喊換代打，主持群想也沒想力拱胡瓜上場挑戰，讓胡瓜好無奈，過程刺激又爆笑。

延伸看👉胡瓜慘摔鞋子飛出去 董至成接力「代打」全場笑翻

董至成玩遊戲全身狂抖

想不到胡瓜剛踏出第一步就失敗，第二次試跳也無法成功，甚至撞到膝蓋讓他痛到表情失控，直到第三次才勉強站在軟墊上，而為了讓自己站穩不再摔倒，他忍不住壓著前方隊友的頭進行遊戲，畫面相當滑稽。而當一切準備就緒後，胡瓜往下一顆軟墊前進卻又腳滑跌倒，這次更是摔得更加用力，讓所有人都為他捏了把冷汗，面對連續挫敗的胡瓜直呼玩不下去，下秒也要求換人代打，結果眾人又把董至成推上場，二人過程中不斷循環同樣的狀況，事後還玩到沒力氣繼續錄影，荒謬場景令人捧腹大笑。

胡瓜大摔一跤全場驚

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