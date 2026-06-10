《綜藝大集合》96歲阿嬤來挑戰！遊戲挨批「沒人性」 胡瓜出手竟遭遇意外

四季線上／陳軒泓 報導

《綜藝大集合》最新一集來到台南永康開天宮玩遊戲，正好遇上廟裡主祀的神農大帝生日，節目提早為神明慶祝聖誕，特別玩起和稻米結合的遊戲「飛天黃金米」，主持人上場為大家示範玩法，籃籃利用腿夾氣球的衝擊力將稻穗拋擲在空中，並由胡瓜在指定範圍內把稻穗接到籃子當中。不料試玩過程中籃籃一度把氣球夾破，道具瞬間遭破壞讓全場哭笑不得，所幸工作人員早已準備好多顆氣球備用才沒讓遊戲開天窗，郭忠祐也在一旁笑說，原本準備 88 個，現在變 87 個了！

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籃籃不小心破壞道具

此次遊戲邀請婆媽觀眾們上場與藝人合作玩樂，想不到胡瓜才剛示範完遊戲，第一位上場的婆媽竟指定胡瓜陪她繼續玩，讓胡瓜嚇得急忙推辭，笑說自己對這遊戲不擅長，並喊話對方不要和錢過不去，經過一番苦勸才讓這位媽媽決定換人。遊戲結束後，胡瓜計算媽媽接住的稻穗數量，其中有幾支因為胡瓜認為有犯規而不計入成績，不過在阿翔證明沒有爭議之下，後來都改為算數，獎金重新補回讓媽媽開心向阿翔表達感謝，還當場變心改愛阿翔，笑說不愛胡瓜了，爆笑互動逗得全場哈哈大笑。

遊戲「飛天黃金米」趣味十足

另外還有一名高齡 96 歲的阿嬤登場玩遊戲，樂於挑戰的精神讓眾人感到敬佩，胡瓜更是祭出接住一支稻穗就有 1000 元紅包的獎勵，也親自出馬和阿嬤一起玩，只不過這回角色對換，胡瓜讓阿嬤坐在椅子上夾氣球，遊戲開始後看著阿嬤雙腿用力始終無法將稻穗拋得遠遠，讓胡瓜一直接不到，忍不住批遊戲設計沒有人性，進而改變規則，自行往前和阿嬤縮短距離，好讓道具更容易接進籃子中，只是二人一時靠得太近，阿嬤拋射出的稻穗直接往胡瓜臉上砸過去，瞬間畫面笑翻全場，效果十足。

96歲阿嬤挑戰遊戲，胡瓜陪玩過程爆笑

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