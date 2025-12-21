綜藝天后挺公益！ 白冰冰南下彰化攜手楊惠絜為愛獻聲

中部中心／李文華 彰化報導

教唱歌手楊惠絜，在音樂領域春風化雨20年，為了回饋社會，她籌畫公益演唱會，號召樂迷做公益，把感動化為行動，支持喜樂方舟園區建設，而綜藝天后白冰冰，也率領冰冰家族的小童星們到場力挺！

台上兩位小女孩，賣力演唱，十足動感，唱跳一點都難不倒她們，不少民眾眼尖發現，原來她們是周六晚間大型綜藝節目的歌唱小童星。

主持人白冰冰：「她的學生桃李滿天下，我們的超級孩子王，都是她訓練出來的，今天也謝謝這麼多人一起來鼓勵。」

歌手楊惠絜：「冰冰姐領軍的一個很棒的節目，這個節目有一個單元很特別，是小朋友的歌唱比賽，這一年當中所有的孩子，都從我這邊訓練到電視台，讓孩子更有像在台上藝人的樣子。」





綜藝大姐大白冰冰，19日晚間率領冰冰家族南下彰化助陣，用實際行動，相挺實力唱將楊惠絜與瑪喜樂社福基金會籌辦的公益演唱會，現場活動星光熠熠。

歌手楊惠絜：「我們把這些餘額結起來以後，就要把餘額捐給喜樂保育院，在此也希望大家聽好歌也可以做公益。」

喜樂保育院長林玉嫦：「我們喜樂方舟園區，重要的是要提供身心障礙者，能夠穩定就業，給他魚吃不如教他如何釣魚，惠絜老師知道我們方舟經費缺口，還有1.2億，所以她就提到想要辦這種公益演唱會。」





教唱生涯即將邁入20周年前，公益演唱，回饋社會，是一大里程碑，也唱出了滿滿溫暖。

