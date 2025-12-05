綜藝天王互嗆！曾國城狂出錯 遭胡瓜狠酸「還有臉待在電視圈？」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》開播19年首度迎來重量級來賓，綜藝天王胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲為了宣傳即將上檔的《週末最強大》，胡瓜、陳亞蘭首度獻上通告處女秀。徐乃麟直呼：「這個節目的播出時段將卡位在我們之前。」曾國城則幽默調侃：「剛好可以先替《天才衝衝衝》暖身。」面對即將登場的新節目《週末最強大》，徐乃麟也開玩笑嗆說：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」胡瓜立刻回擊：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」兩人深厚的交情及默契十足的互虧讓現場瞬間笑成一片。

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭上《天才衝衝衝》宣傳新節目《週末最強大》。（圖／華視提供）

綜藝天王王見王胡瓜碰上徐乃麟、曾國城兩位地頭蛇，一出場就爆點連連，直接放話開播節目收視率一定開紅盤，胡瓜幽默表示：「我們如果有二的話，他們起碼有三。」徐乃麟則反虧：「你要做到二，我們頂多做到一點八，不敢超越你！」有別於貴客一旁的歐漢聲則被徐乃麟虧：「以前不紅的時候常來。」但一旁的「皇上」陳亞蘭在意的卻是有人說《週末最強大》要幫《天才衝衝衝》暖身而當場震怒，沒料到籃籃卻落井下石立馬指出兇手是曾國城，讓大家哄堂大笑。

胡瓜上曾國城、徐乃麟主持的節目《天才衝衝衝》宣傳，雙方互嗆，互動有趣。（圖／華視提供）

綜藝天王胡瓜首次的天才大挑戰就碰上〈擺一擺順〉，沒料到剛開始就意外連連。徐乃麟還沒宣布開始，來賓侯昌明就自顧自搶先作答，讓徐乃麟當場傻眼：「你來主持好了啦！」邊笑著向胡瓜抱怨：「你看，你一來他就開始表現！」還直接邀請胡瓜：「還是你要把他拉走主持？」侯昌明立刻自薦：「我很便宜喔瓜哥！」歐漢聲也在旁默默補刀：「我也不貴！」主持棒之爭讓全場笑聲連連。輪到曾國城隊挑戰時，因連續失誤過多，胡瓜忍不住吐槽：「錯得一蹋糊塗，還有臉待在電視圈？」沒想到換胡瓜上陣揭曉解答時，竟然第一題就翻車，只好自嘲：「沒臉待在電視圈啦！」

